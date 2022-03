En directo

05:40

Rusia acusa a "radicales ucranianos" de tomar a civiles como rehenes

Rusia ha acusado este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU a los "radicales ucranianos y neonazis" de tomar como rehenes a los civiles en varias ciudades de Ucrania y de utilizarles como "escudos humanos". "El peligro para los civiles en Ucrania no es el Ejército ruso, que no bombardea la infraestructura civil", ha asegurado el embajador Nebenzia. "Utilizando a los civiles como 'escudo humano', no les permiten salir de la ciudad, a pesar de la presencia de corredores humanitarios y el anuncio de regímenes de silencio por parte de las unidades rusas", ha agregado Nebenzia.