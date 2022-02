Una huida frustrada de Kiev a Vigo

Con temperaturas bajo cero, en algún punto cercano a Rumanía, Anna está escondida. Junto a su novio Artem y su amiga Oleksandra, esperan su oportunidad para poder cruzar la frontera y abandonar su país, Ucrania, para llegar hasta Vigo. Los tres tienen 27 años y dejaron la capital, Kiev, la misma mañana en la que Rusia comenzó la invasión. “Nos llevó cinco horas salir de la ciudad”, explica, “y atrás se quedó mi padre con mi hermano pequeño, que decidieron quedarse”. La intención de los tres era la de conducir durante “dos o tres días” hasta la ciudad gallega, donde la madre de Anna, Svitlana Datsiuk, los espera preocupada. El plan saltó por los aires cuando el Gobierno liderado por Volodímir Zelenski, decidió prohibir la salida a hombres de entre 18 y 60 años. “Nuestra policía fronteriza no permite salir ni siquiera a hombres con familias numerosas de niños pequeños”, lamenta.

El viaje de Anna Datsiuk y los suyos hacia Vigo comenzó con un grito en medio de la noche, que la despertó. “Eran los ataques de los rusos a los aeropuertos. Usaron drones y la gente empezó a salir de Kiev”, explica. En aquel momento, con las maletas preparadas en caso de que la guerra llamase finalmente a sus puertas, la población comenzó el éxodo. “Hubo grandes atascos y mucha gente trató de sacar dinero y comprar en las farmacias”, recuerda.

“Amo a mi país y no quería dejarlo de esta manera. Esperamos poder volver”, dice

A través de carreteras secundarias, los jóvenes lograron dejar la capital y, en contra de lo que habían planeado inicialmente, se dirigieron hacia el suroeste. Su madre, Svitlana, explica que la idea de su hija era huir por la frontera con Polonia, dónde Anna había cursado sus estudios superiores. Las oleadas de ataques obligaron a la población a intentar escapar hacia el oeste, la parte más segura, y Anna y sus acompañantes dirigieron su vehículo hacia Rumanía.

La joven recuerda que atrás se quedan familiares y amigos de toda una vida, que por una circunstancia u otra no pueden abandonar la capital u otras ciudades importantes. “Esta mañana, un cohete o un dron fue derribado a unos 800 metros de mi casa”, cuenta una de ellas, Daria Moseychuk, que alerta que “hay víctimas” por ese ataque y que reconoce que sus manos “comenzaron a temblar” ante una situación “horrible”. Lo mismo dice Demchuk Olga, que huyó cerca de Hostomel (en las afueras de Kiev). “Los rusos vuelan sobre nuestras casas y lanzan cohetes”, comenta, “da mucho miedo”.

Anna, que prefiere no revelar su paradero exacto, cree que “es realmente importante informar al mundo sobre los ataques rusos”. “Esto es algo irreal, como en la película más terrorífica. Amo a mi país y no quería dejarlo de esta manera. Esperamos poder volver a casa algún día”, asegura para FARO desde “un lugar seguro” y recordando que “el pueblo ucraniano no dejará de luchar” ante la decisión de Vladimir Putin. De hecho, tiene claro que el dirigente ruso no se conformará con Ucrania.

“Si toman Kiev el siguiente paso será la UE; Putin está jodidamente loco”, avisa desde su refugio fronterizo, en donde lleva junto a su pareja y amiga tres días.