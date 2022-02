“Si el daño que se le va a infligir no es grave, Putin no va a parar en Ucrania”

El analista Rodrigo Rodríguez Costa (Vigo, 1972), licenciado en Económicas por la Universidad de Vigo y máster en Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, cree que “el mundo ha cambiado el 24 de febrero de 2022”, porque Moscú ha lanzado “un órdago a la grande contra toda la UE y la forma de vida occidental”. Como Josep Borrell, considera que Rusia y China quieren cambiar el orden mundial. "Si lee la declaración ruso-china después de la reunión entre Putin y Xi Jinping, quedaba claro que van en contra de que las democracias de corte occidental y liberales gobiernen el mundo. Quieren instaurar un nuevo orden mundial. Como dijo Borrell, 'China y Rusia quieren cambiar el orden mundial y no se puede consentir'. Esa es la gran partida que se está jugando, y a los primeros que les ha tocado es a los pobres ucranianos. Esto acaba de empezar”, asegura.

–Hace cinco días auguraba una invasión total. Desgraciadamente ha acertado.

–Es una invasión total desde todos los frentes. Han entrado desde Donetsk y desde el Donbás, las “repúblicas rebeldes”; desde Crimea, tambén por la zona de Járkov y por el norte, desde Bielorrusia.

–Borrell dice que “estamos ante una guerra de las de verdad a las puertas de Europa”, en “un momento crítico de la historia”, ante “una potencia que no duda en utilizar el arma nuclear”. Son palabras que hace dos semanas parecerían irreales.

–Este ha sido el problema. Desde octubre, muchos analistas dijimos que desde el principio Rusia había dejado claro con sus actos cuáles eran sus intenciones. Pero había una corriente dentro de los analistas y en la élite política en la que se descartaba que esto pudiera ocurrir. Se pensaba que ya habíamos superado la era de las guerras convencionales. Para muchos todo era cibernético e híbrido. Olvidaron que existe otra forma de hacer las cosas.

–Se dice que la OTAN y EE UU no van a poner tropas en Ucrania.

–Una cosa es lo que va a ser la guerra en Ucrania y otra lo que está haciendo Putin. Está tratando de cambiar la estructura de seguridad que se creó en Europa al terminar la II Guerra Mundial y sobre todo al acabar la Guerra Fría. En 1991, cuando cae la Unión Soviética, se genera una nueva estructura de seguridad que a Rusia jamás le gustó. Pero antes no tenía la capacidad para intentar revertir esa situación. Ahora cree que la tiene y está actuando manu militari para cambiarla. Rusia solicitó a EE UU que se volviera a las fronteras de 1997 [cuando ni Polonia ni los países bálticos estaban en la OTAN]. Sabía que no podría ser. Esto se ha estado preparando como mínimo durante un año.

–Hace unos días Putin le echó la culpa de esta crisis a Lenin, que prometió el derecho de autodeterminación a Ucrania, y a los países occidentales por su actuación tras la desmembración de la URSS.

–Putin dice: “Nos habéis llevado a esta situación porque Lenin creó Ucrania”. Entre los países europeos sí se habló en su momento de no ampliar la Unión Europea y la OTAN hacia el este, pero nunca se llegó a firmar un tratado al respecto. Hay unas diferencias de opinión clarísimas en estos aspectos. De los países que vivieron bajo el paraguas soviético, ninguno quiso quedarse del lado ruso, todos decidieron sumarse a la UE y a la OTAN. Eso Putin lo quiere cambiar, no le gusta que haya países democráticos cerca de sus fronteras que puedan influir en la población rusa y que pueda tener una “revolución de colores” como las que han tenido otros estados cercanos.

–En su discurso televisado previo a la ofensiva, Putin dijo que Rusia no puede ignorar “la amenaza que supone Ucrania”.

–Eso no se lo cree nadie. Militarmente, poca amenaza puede ser Ucrania cuando en pocas horas tiene asediada su capital. En 1994 se firma un tratado de desarme por el que Ucrania entrega sus armas nucleares a Rusia a cambio de que Rusia no la agreda. Es Rusia la que está incumpliendo ese tratado de no agresión. Hace unos días, Putin decía que Ucrania estaba intentando reconquistar el Donbás. Se le puede rebatir preguntándole por qué no lo hizo en otro momento y sí precisamente ahora, cuando hay 200.000 soldados rusos en la frontera... Ucrania nunca ha sido una amenaza militar para Rusia. Otra cosa es si hubiera un país próspero y democrático en las fronteras rusas, que podría tener un contagio sobre la población rusa, y eso sí que Putin no lo permitiría.

–¿Qué opina la oposición y la opinión pública rusa?

–No hay oposición, no se consiente. Los opositores rusos han tenido la manía, últimamente, de caerse de las ventanas de sus apartamentos, tener un accidente o desaparecer... La opinión pública rusa está manipulada por los medios de desinformación del estado ruso, que en España y en todo occidente nos llevan inundando de fake news desde hace mucho tiempo. La inmensa mayoría creerá todo lo que les digan.

-¿Y la información que puedan consultar en internet?

-Lo tienen todo controlado y filtrado. Y aparte reciben un bombardeo masivo de los medios oficiales.

-Hay también un conflicto entre Bielorrusia y Lituania.

-Bielorrusia es un gigante de exportación de potasio, y exportaba a través del puerto de Klaipėda, en Lituania. Con la crisis fronteriza con los refugiados, cuando Bielorrusia intentó asaltar las fronteras de la UE lanzando refugiados de Oriente Medio, se canceló el contrato para poder exportar ese potasio. Bielorrusia, aunque Lukashenko ha dicho que no está interviniendo en los combates, amenazó en varias ocasiones con destruir el estado lituano.

–¿Qué va a pasar?

–Lo más probable es que caiga Ucrania ante la enorme superioridad militar rusa. Se establecerán las mayores sanciones económicas de la historia. Europa va a despertar, más que de golpe, del golpe. Recuerde la visita de Borrell a Moscú, cuando el ministro de Exteriores Lavrov lo ninguneó. Ahí cambió su punto de vista. Ahora Borrell está haciendo ahora unas manifestaciones contundentes. Cuando contestó a las 27 cartas rusas a cada uno de los países de la UE con una sola carta conjunta fue una jugada maestra. Si el daño que se le va a infligir no es lo suficientemente grave, Putin no va a parar en Ucrania.

–¿Las siguientes fichas del dominó serán Polonia y las repúblicas bálticas?

–Polonia acaba de movilizar sus fuerzas armadas. Los países del este conocen perfectamente el modo de actuar de los rusos. No es casual que Suecia y Finlandia, que las han tenido con Rusia a lo largo de la historia y que no tienen ningún halo militarista, llevan semanas con sus fuerzas en alerta. La pieza más peligrosa podría ser Lituania. Tiene una franja de terreno muy llana, ideal para operaciones motorizadas. Es el corredor de Suwalki, que separa Bielorrusia de Kaliningrado, que es un enclave ruso separado de la “madre patria” rusa. Podrían tomar, desde Bielorrusia, un corredor que llevara de Suwalki a Kaliningrado y unirlo con Rusia. Eso sí sería un ataque contra la OTAN. Resulta impensable que esto pueda ocurrir, pero también era impensable hace 15 días lo que estamos viendo ahora.

-¿Qué postura tomará la Hungría de Viktor Orbán?

-No tiene peso estratégico, militar ni económico. No va a ser relevante. Preocupa mucho más Polonia y otros países que tienen una posición en el Báltico que Rusia quiere recuperar.

-Ha dicho que no es casualidad que la crisis haya estallado después de que se haya ido Angela Merkel de la política. Hay quien dice también que no es casualidad que Putin haya atacado cuando está Biden en la Casa Blanca y no Trump.

-Lo de Biden no lo veo. Lo de Merkel sí, y explicaré por qué. Rusia no ha querido hablar con ningún interlocutor salvo con la OTAN y con Estados Unidos, que es el que gobierna en la OTAN, nos guste o no. Estuviera quien estuviera en la Casa Blanca, la situación iba a ser igual. Putin está aprovechando la fragmentación del poder en la Unión Europea. Es un gigante económico con pies de barro, porque no tiene una política de seguridad común. Por eso envió 27 cartas a los 27 países de la UE. Quiere que nos terminemos separando y aprovechar esas brechas para pactar por separado. Por eso fue tan importante la respuesta de Borrell en una sola carta. Merkel tenía una capacidad para unir a los europeos que no tiene el actual Gobierno alemán, que ha sido criticadísimo en esta crisis por ser el más apaciguador con Putin, cuando todos demás, sobre todo los británicos, tenían muy claro que no se le podía apaciguar, porque tenía la decisión tomada desde hace mucho tiempo, como ahora nos hemos dado cuenta.

–Hay quien dice que este conflicto responde a un intento de Estados Unidos por hacerse con el suministro de gas a Europa.

–La crisis ha sido generada desde Moscú. No hay un intento de nadie de hacerse con nada. Moscú es el único responsable de esta situación. Una vez que se ha generado este nuevo escenario hay que ver cómo podemos subsanar los problemas que puedan surgir, como es el suministro de gas ruso. Ya dijo Medvédev [expresidente y ex primer ministro ruso] que los europeos íbamos a pagar el gas ruso a 2.000 euros. Tendremos que buscar fuentes alternativas.