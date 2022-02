Un conflicto, dos visiones irreconciliables… desde Vigo

La guerra en Ucrania ya es una realidad. Un escenario que los compatriotas de ambos bandos que se encuentran fuera de sus países viven con gran preocupación. Es el caso de la ucraniana Svitlana Datsiuk y el ruso Roman Stepanov, afincados en Vigo, que desde ópticas distintas describen un panorama que no es nada agradable para ninguno de los dos. Cierto es que en el caso de Svitlana, la situación es de total desesperación, mientras que para Roman, es difícil situarse a uno de los dos lados de la balanza.

En 2012 Svitlana vino por amor a Galicia tras conocer en Ucrania a un gallego procedente del mundo de los negocios. Tras romperse más tarde la relación decidió probar suerte en Vigo donde lleva años trabajando en el sector de la hostelería. Las noticias desde su país son desalentadoras. El lado contrapuesto, que no opuesto, es el de Roman Stepanov. A sus 30 años, con más de dos en Vigo, muestra una gran preocupación por la situación “porque no es nada agradable. Y porque no es fácil entenderlo”. No quiere que se produzca una guerra y tampoco sabe cuál sería la solución, pero sostiene su malestar por el sufrimiento de sus vecinos.

Pese a no conocerse, las diferencias entre ambos son tan grandes que pese a que accedieron en un principio a fotografiarse juntos para la elaboración de este reportaje, finalmente posaron cada uno por separado.

“Llevo dos meses sin dormir” Svitlana Datsiuk - Ucraniana afincada en Vigo

Tiene a toda su familia en Ucrania. Un hermano en el centro de Kiev, a sus padres a 180 kilómetros de la capital y a su hija, que con tan solo 27 años, es la única que puede barajar una huida a Polonia. Svitlana Datsiuk no puede más. Le cuesta hablar de esta situación con extraños. “Llevo dos meses sin dormir. Tenía los exámenes para sacarme la nacionalidad española y fui porque tenía las tasas pagadas, pero mi cabeza está en otro sitio”, incide.

Vive pendiente de las noticias. Tanto su familia como sus amigos llevan semanas preparándose para lo peor, que ha llegado. Documentación apilada, maletas hechas y almacenamiento de alimentación. “Sabemos que Putin quiere tomar nuestro gobierno y después ir a por otros países. Sabemos que la guerra es inminente. Se cortó toda la comunicación diplomática. Se acabó”, relataba para FARO un día antes de los ataques rusos por todo el país.

La mayoría de sus allegados no podrán marcharse porque tienen gente mayor a su cargo a las que les es imposible abandonar el país. “Mis padres no pueden viajar, es imposible. Yo tampoco tengo espacio aquí aunque buscaríamos lo que fuera. Me encantaría que viniesen pero es muy complicado. Una vez tomada Ucrania, ya no podrán salir”, concluye.

“Me preocupa. Nadie quiere una guerra” Roman Stepanov - Ruso afincado en Vigo

Para Roman Stepanov no ha sido fácil salir de Rusia. Hace dos años recaló en Vigo huyendo de la persecución religiosa que sufría en su país junto a otros compañeros que aterrizaron antes que él en la ciudad olívica. Aunque intenta que su posición sea neutral tiene claro que el “sufrimiento no es bueno para nadie”.

Tiene amigos ucranianos y familia cerca de la zona de conflicto. Nos atiende en un descanso de su trabajo y su esperanza es que se produzca un milagro de última hora. “Estamos preocupados. Quiero que vuelvan a su vida de antes porque todo les ha cambiado y están en una situación crítica”, relata. “Es complicado mantener una postura neutral en cuestiones políticas, pero yo intento hacerlo porque es de este modo como se transmite cordura, para que cesen los enfrentamientos y que finalmente la salud de nadie se vea resentida”, matiza.

Mientras, su vida en la ciudad olívica, como la del resto de rusos llegados recientemente, no ha sido fácil. Cambio de idioma, de costumbres y lejos de la familia. Pero Roman se mantiene fuerte psicológicamente y lo único que desea es que tanto su situación como la de sus vecinos “sea algo temporal” y que todo vuelva a la normalidad.