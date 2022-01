Así gestionan las bajas por COVID-19 en otros países de Europa

Europa se encuentra sumida en una nueva ola de COVID causada en parte por la expansión rápida de la variante ómicron. Algunos de los países han optado por simplificar la burocracia para obtener las bajas para aliviar los sistemas de salud y otros han optado por flexibilizar las normas de aislamiento, pero todos están sufriendo fuertes presiones en el sistema sanitario.

Recientemente, el responsable de la OMS para Europa, Hans Kluge, aseguró que al ritmo actual, más del 50% de la población europea habrá contraído la variante ómicron en las próximas 6 a 8 semanas, la jefa técnica de la lucha contra la pandemia en la OMS, María Van Kerkhove, aseguró que "nada es inevitable" y que la evolución de la pandemia dependerá de las decisiones que se tomen en cuanto a mantener las medidas de prevención y contención del virus. "Sólo se trata de modelos y escenarios con los que se trabaja", aclaró.

Francia permite trabajar a los sanitarios con covid-19

Como hicieron antes España o Estados Unidos, el gobierno francés flexibilizó las normas de aislamiento ante la irrupción de ómicron, la variante más contagiosa, pero menos virulenta. Una decisión tomada para evitar una ralentización económica y la alteración del funcionamiento de servicios básicos, como los hospitales, ante la multiplicación de bajas laborales.

El 2 de enero, anunció una disminución de diez a siete días de las cuarentenas que deben cumplir las personas, con una pauta de vacunación de completa, diagnosticadas positivo del covid-19. Un periodo de encierro que puede reducirse a cinco días en el caso de no tener síntomas y disponer de un test negativo al cabo de ese periodo. Las personas vacunadas que sean caso contacto no deben cumplir ninguna medida de aislamiento. Para los no vacunados, en cambio, se mantienen los diez días de cuarentena en los diagnosticados positivos, y siete días para los casos contacto.

Aún más significativos resultan los cambios en el protocolo de los sanitarios con el coronavirus. Las médicas o enfermeros que contraigan el virus pero sean asintomáticos, o con síntomas leves, podrán seguir yendo a trabajar. “Todos los sanitarios están vacunados y se trata de permitir la continuidad de los cuidados médicos, teniendo en cuenta la gran tensión hospitalaria y el número elevado del personal que dio positivo o es caso contacto”, defendió el ministro de Sanidad, Olivier Véran, en declaraciones al Journal du dimanche.

TEXTO: Enric Bonet / París.

Italia otorga bajas solo con certificado médico

En Italia, los periodos de cuarentena obligados por contagio de Sars-CoV-2 prevén que trabajadores del sector público y privado -no los autónomos- soliciten una baja médica. Para la obtener esta certificación de incapacidad temporal para trabajar, se debe entregar un certificado médico, y enviar toda la documentación al Instituto Nacional para la Seguridad Social (INPS). En el caso de que el trabajador no entregase el certificado médico, o si está esperando una prueba Covid, se le dan solo días de permiso.

Italia también acaba de prorrogar hasta el próximo 31 de marzo la posibilidad para los trabajadores fijos y autónomos de solicitar bajas laborales temporáneas si sus hijos menores de 14 años (o con alguna discapacidad, sin límite de edad) son confinados o dan positivo. Estas bajas, que se deben presentar a través de una página web, las pueden solicitar tanto la madre como el padre, pero no ambos simultáneamente, y prevén que el beneficiario reciba el 50% de su sueldo.

TEXTO: Irene Savio / Roma

Portugal simplifica el proceso para pedir la baja

El Gobierno portugués simplificó la semana pasada el proceso para tramitar la declaración provisional de aislamiento profiláctico, necesaria para que los trabajadores que deban aislarse y cuya profesión les impida teletrabajar puedan recibir el 100% de la base reguladora durante un plazo máximo de 14 días. Los trabajadores ya pueden tramitar el documento a través de la web de la Dirección General de Salud (DGS) sin necesidad de llamar al Servicio Nacional de Salud para obtener la verificación, algo que permitirá reducir el gran volumen de llamadas recibidas en las últimas semanas. Algo parecido ha ocurrido con la petición de bajas en Cataluña, donde el Departament de Salut ha aprobado autorizar la baja de manera automática y sin diagnóstico previo de un facultativo.

En el caso de las personas que presenten síntomas o que tengan que recibir atención hospitalaria y que falten más de 14 días al trabajo, los médicos del servicio de salud deberán enviar a la Seguridad Social el Certificado de Incapacidad Temporal (CIT), que permite a los trabajadores recibir el 100% de la base reguladora durante los primeros 28 días. Durante los 30 días siguientes el trabajador recibirá una prestación correspondiente al 55% de la base reguladora, aunque el apoyo va aumentando progresivamente (un 60% entre los 31 y 90 días; un 70% entre los 91 y los 365 días; y un 75% a partir de los 365 días de baja).

TEXTO: Lucas Font / Lisboa

Reino Unido permite coger la baja sin dar positivo

Como regla general los británicos pueden recibir 96.35 libras (115 euros) a la semana por baja por enfermedad. El abono lo hace la empresa por un máximo de 28 semas. En el caso del coronavirus tienen derecho a compensación quienes estén aislados por dar positivo o vivir con una persona con síntomas de covid. También puede reclamar la baja todo el que haya recibido una notificación de la Sanidad Pública (NHS) o de las autoridades sanitarias locales, informándoles que ha estado en contacto con alguien contagiado. El derecho a la baja también alcanza a las personas a las que el médico o un profesional sanitario les haya aconsejado aislarse antes de ir al hospital a someterse a una operación quirúrgica.

TEXTO: Begoña Arce / Londres

En Alemania, los no vacunados pierden el derecho a cobrar la baja

En Alemania, la baja por enfermedad supone un mínimo del 70% del salario bruto habitual y un máximo del 90% del último salario bruto, siendo 4.827 euros el límite máximo. Las primeras seis semanas son asumidas por el empleador y a partir de la séptima es la caja de salud del empleado quien asume el pago de la baja. El inicio de la pandemia, y su impacto en la vida escolar, supuso una modificación de la regla: a partir del 2022, los empleados tendrán derecho a 30 días adicionales – 60 si se trata de padres o madre solteras – de baja por enfermedad por cada un de sus hijos en caso de que estos enfermen y ningún miembro adulto del hogar pueda hacerse cargo del menor.

La alta tasa de no vacunados ha llevado, sin embargo, a las autoridades alemanas a introducir excepciones para forzar el avance de la inmunización. Las personas no vacunadas siguen teniendo derecho a cobrar la baja por enfermedad en caso de caer enfermas por coronavirus. En caso de tener que guardar cuarentena por ser un caso asintomático o por haber tenido contacto con un positivo, los empleados no vacunados pierden el derecho a cobrar la baja durante el tiempo que dure la cuarentena. Esta medida ha desatado críticas en sectores del país, especialmente en el movimiento crítico con las medidas restrictivas de la vida pública.

TEXTO: Andreu Jerez / Berlín