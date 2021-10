Corea del Norte ha disparado este martes un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según ha informado el Estado Mayor surcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no ha ofrecido por el momento más detalles sobre el lanzamiento, informa la agencia surcoreana Yonhap.

El disparo de este proyectil sigue a una serie de pruebas de armas de Pyongyang llevadas a cabo en septiembre, entre ellas la de un misil hipersónico o un misil antiaéreo recién desarrollado. Además, el lanzamiento de este martes se produce después de que Corea del Sur y Corea del Norte hayan restablecido a principios de este mes sus líneas de comunicación directa en un intento de mejorar las relaciones. Las relaciones se han visto afectadas por el estancamiento de las negociaciones entre Pyongyang y Estados Unidos en 2019 y a causa de los ejercicios militares conjuntos de Seúl con Washington.

Tras reportar en primera instancia que Pionyang había lanzado proyectiles "no identificados" el ejército sureño indicó en un comunicado que lo detectado es "un misil balístico no identificado al mar del Este desde las cercanías de Sinpo, provincia de Hamgyong del Sur, en torno a las 10.17 horas (1.17 GMT)". Sinpo (costa nororiental) es el lugar donde Corea del Norte tiene su centro de desarrollo de sumergibles, lo que puede implicar que el régimen norcoreano haya probado un nuevo misil balístico para submarinos (SLBM) de la clase Pukguksong. Por su parte, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, dijo en una comparecencia de prensa en la ciudad de Fukushima que Tokio ha detectado aparentemente el lanzamiento de dos misiles balísticos y no uno. No es la primera vez que el lanzamiento de un nuevo tipo de arma norcoreana complica las labores de detección de Seúl y Tokio.

Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos. Lleva años desarrollando misiles capaces de alcanzar no sólo Corea del Sur y Japón, sino que pueden llevar ojivas hasta Estados Unidos, y se ha declarado una potencia nuclear.