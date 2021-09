Los atentados del 11-S, en primera persona

Cuando a las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre del 2001 el primer avión impactó entre las plantas 93 y 99 de la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York Michael Hingson sintió en su oficina de la planta 78 el edificio inclinarse y volver a su posición, pero con un notable “descenso de casi dos metros”. Un colega miró por la ventana y le dijo que veía fuego y humo sobre ellos y millones de piezas de papel cayendo por la ventana. Hingson, ciego de nacimiento, se percató de que Roselle, su perra guía, estaba tranquila, sin dar indicaciones de nerviosismo. “Eso me dijo que fuera lo que fuera que estuviera pasando no era tan urgente como para no poder evacuar de forma ordenada”, recuerda. “Si ella no tenía miedo yo no debía tenerlo. Y no digo que no lo tuviera, por supuesto estaba asustado, pero lo utilicé para mantenerme concentrado en lugar de dejar que me dominara”.