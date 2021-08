Estados Unidos entra en la lista europea de países terceros no seguros por la elevada tasa de contagios de covid-19. La Unión Europea ha recomendado a los Veintisiete que reactiven las restricciones de viajes a los turistas que se desplacen desde este país por motivos no esenciales, así como a los viajeros procedentes de Israel, Líbano, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo, lo que significa que solo podrán entrar aquellos viajeros esenciales o que tengan la pauta de vacunación completa.

La Unión Europea acordó a finales de mayo abrir sus fronteras a los turistas de terceros países completamente vacunados o a aquellos procedentes de países con una baja tasa de contagios. Un mes después, a las puertas de la temporada de verano, el Consejo formalizaba su recomendación y abría la puerta a los viajeros procedentes de una docena de países, incluido Estados Unidos, pese a que la Administración norteamericana que dirige Joe Biden ha mantenido las restricciones de viaje a los europeos. Este lunes, los Veintisiete han decidido revertir la situación debido a la evolución epidemiológica del virus que supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos días en Estados Unidos, muy lejos de los 75 fijados como tope por la UE para considerar a un país seguro.

Lista revisada

Tras la nueva revisión, en la lista de países terceros para los cuáles los viajes no esenciales no están limitados figuran Albania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Brunei, Canadá, Japón, Jordania, Nueva Zelanda, Catar, Moldavia, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Corea del Sur y Ucrania. La recomendación también incluye la eliminación de las restricciones a los viajes no esenciales con China, Hong Kong y Macao, condicionado al principio de reciprocidad, y recuerda que los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y Vaticano son considerados como residentes de la Unión Europea, por lo que no deben aplicárseles restricciones.

Entre los elementos que los Veintisiete tienen en cuenta a la hora de decidir qué países están libres de restricciones figuran la situación epidemiológica del país y la respuesta al Covid-19, así como la evolución de la vacunación, el número de test efectivos o la tasa de posibilidad. La recomendación se revisa cada dos semanas y aunque no tiene carácter vinculante, la UE espera que los Estados miembros no levanten las restricciones de viaje a un país no incluido en la lista antes de coordinarse con el resto de socios europeos.