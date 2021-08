General Íñiguez: "Es un error fijar fecha de salida en Afganistán"

Pero Afganistán le viene a la cabeza no solo por el calor sofocante y la atmósfera taponada del día: los acontecimientos bélicos y políticos se precipitan en el que en su opinión ha sido “el terreno de operaciones más duro para el Ejército en misiones internacionales”.

- ¿El más difícil?

- Ha sido la zona de operaciones en la que más combates ha habido, pero tanto para las unidades de Operaciones Especiales como para las tropas convencionales. No olvidemos que en esa guerra o por esa guerra han muerto decenas, decenas, de españoles (102) y otros han sufrido amputaciones y heridas de por vida.

- ¿Peor que Irak?

- Sí, sin duda. El número de bajas en acciones de combate ha sido mucho mayor.

- Usted, militar, ¿puede explicarnos a los civiles por qué la coalición se va de Afganistán, cuando se consideraba que estar allí era importantísimo?

- Creo que esta pregunta se la pueden contestar los políticos; los militares vamos a donde nos dicen que vayamos. Pero intento responderle con una expresión conocida: nosotros tenemos el reloj, y ellos tienen el tiempo. Marcar una fecha de salida es el error. Hay que marcar unas condiciones de salida según los objetivos por los que hemos venido; y una vez que se cumplen esos objetivos es cuando uno se puede marchar. Si uno se marcha por una urgencia temporal de un líder en concreto, ahí los militares no podemos entrar: vamos cuando nos dicen que vayamos y volvemos cuando nos dicen que volvamos. Lo importante para el nivel político es marcar bien unas condiciones de salida, cuándo se puede decir que la misión está cumplida y nos podemos marchar. Las naciones tienen una serie de poderes, económico, informativo, diplomático, militar... Si solo se juega con uno, el militar, y sin sabiduría ni paciencia, es imposible ganar una guerra y marcharnos con la cabeza alta diciendo: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho bien”. Ya se cometió el error en 2012 de decir que nos íbamos a marchar. Era demasiado pronto. Nueve años más tarde seguimos igual. El presidente Obama dijo que en tal fecha salíamos, y desgraciadamente se ha repetido. Establecer fechas en este tipo de operaciones no conduce a nada.

- ¿Usted cree que vamos a tener un califato islámico medieval en Afganistán este mismo año?

- Parece que todo va en esa dirección. Confío en que los talibán hayan aprendido la lección de 2001 y no den cobijo a grupos terroristas como Al Qaeda.

- Por esta situación militar en Afganistán ¿nuestra situación de alerta antiterrorista en Europa se puede ver agravada?

- Desgraciadamente, la alerta antiterrorista no ha variado en los últimos años: seguimos teniendo el mismo grado de alerta, las mismas medidas de seguridad y, añadidas, las medidas anticovid… Seguramente esta demanda de seguridad la vamos a seguir viendo desgraciadamente en todo lo que nos queda de vida. No creo que cambie mucho.

"El yihadismo intentará vender la retirada de Afganistán como un trifunfo, y va a ser muy difícil contrarrestar ese relato"

- El yihadismo puede vender la retirada de Afganistán como un triunfo ante el público musulmán global...

- Lo pueden vender como un triunfo, y es lo que intentarán hacer, y va a ser muy difícil contrarrestar ese relato.

- Occidente se va de Kabul, último enclave libre. ¿Cómo fue su impresión cuando llegó por primera vez a Afganistán?

- En la provincia de Quala-e-Naw, Badghis, la zona de despliegue del contingente español, se hablaba de “equipos de reconstrucción” y yo lo que veía era que más bien lo que se necesitaban era construcción. No sé si ha visto usted Pompeya, cómo quedó cuando el volcán la destruyó. Pues Pompeya está hoy más desarrollada que muchas zonas de Afganistán. Fue un contraste fuerte. Allí se pueden filmar películas situadas en la época de Jesucristo sin que haya que añadir nada. Y el paisaje humano era el propio de esa situación. Para una mujer la vida era muy dura; para todo el mundo era una vida siglos atrás con respecto a la de España.

- Supongo que el avance talibán le hace revivir algunas de las operaciones que cuenta, y que no cuenta, en su libro. ¿En Afganistán, qué fue lo más difícil?

"Me gustaría creer que los españoles fallecidos en Afganistán no han muerto por nada"

- Hubo varias operaciones, muchas, porque hubo muchísimos encuentros con los talibán en los años que hemos estado desplegados allí. En el libro recojo una de las muchas en las que la unidad sabía que se metía en la boca del lobo. Se trataba de ir a recoger el cadáver de un afgano, un compañero de una unidad afgana que adiestraba España. Lo habían matado y se fue a recuperar el cuerpo porque era Ramadán y había que enterrarlo por el rito musulmán antes de que fuera de noche. Así que fue una operación de día, y acabó con muchas horas bajo fuego enemigo. Hubo otra muy larga, de reacción al ataque de una columna afgana, que duró muchas horas y en la que la columna española estuvo a punto de verse sobrepasada, pero se impuso con tesón.

- ¿Cuál era el momento más peligroso para los militares allí?

- Desde el momento en que salían de las bases militares hasta que volvían. No sabías si te habían puesto un artefacto explosivo en la carretera, o si habría alguna emboscada en el camino. Salir de la base era una incertidumbre tremenda, un desgaste psicológico enorme.

- ¿Cuántos amigos ha perdido en Afganistán?

- He perdido amigos, y no solo amigos, porque por edad los que han fallecido eran de generaciones más jóvenes que la mía. Pero para mí lo importante no es que fueran amigos, sino que eran españoles, y les rindo un homenaje. Me gustaría creer que no han muerto por nada. El tiempo lo dirá.