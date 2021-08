La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile rechazó este lunes un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación sin causales, por lo que será votado en el pleno parlamentario con recomendación negativa por parte de la instancia.

El proyecto, ingresado en agosto de 2018 por diputadas de oposición al Gobierno y cuya discusión fue retomada en enero de este año, contó con seis votos a favor y siete en contra, resultado que produjo esquirlas inmediatas en el mundo político chileno. Y es que a los seis votos de rechazo esgrimidos por parlamentarias del oficialismo se sumó el sufragio de una congresista de la Democracia Cristiana (DC), partido cuya abanderada presidencial, Yasna Provoste, ha manifestado su apoyo al proyecto. "He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico, sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado", señaló la candidata del pacto de centro-izquierda Unidad Constituyente una vez conocida la votación de la comisión. "Se rechazó la despenalización del aborto en la Comisión con voto en contra de la DC. Los derechos de las mujeres no pueden seguir dependiendo de personas que imponen sus creencias sobre la salud pública. Seguimos por el #AbortoLegal, y seguiremos por nuestra autonomía", publicó en sus redes sociales la diputada opositora Maite Orsini.

Por su parte, el Gobierno celebró el rechazo de la iniciativa a través del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pávez, quien señaló que "no hay razones sanitarias para promover el aborto sin causales". "(...) Efectivamente las mujeres tienen derechos, pero quiero decir, con mucho respeto, que la causa del aborto no es patrimonio de todas las mujeres. La votación contundente da cuenta que la causa del aborto sin causales no es patrimonio de todas las mujeres de Chile", agregó.

En Chile, abortar es legal desde 2017 solo bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación, una propuesta del segundo mandato de la progresista Michelle Bachelet (2014-2018).