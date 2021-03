Los italianos que sean llamados para vacunarse con AstraZeneca podrán rechazar la vacuna y esperar para recibir una diferente, si así lo desean, anunció este viernes en una rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.

"Si alguien es llamado para la vacuna de AstraZeneca y la rechaza, se le reconsiderará más tarde para otro tipo de vacuna", explicó Locatelli, quien insistió en que las patologías detectadas en personas que recibieron el fármaco "no tienen un nexo de causalidad" con la vacuna británica.

Italia reanudó hoy la vacunación con el fármaco de AstraZeneca, que había sido suspendido cautelarmente el lunes, tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que aseguró ayer que no ve evidencias de que esta vacuna tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados en Europa.

Locatelli recordó que la información que analizó la EMA "hace referencia a veinte millones de personas que han sido vacunadas con AstraZeneca en la Unión Europea y el Reino Unido", en las que se detectaron veinticinco casos de trombosis.

"Veinticinco casos de veinte millones, siete de coagulación intravascular diseminada y dieciocho de trombosis venosa cerebral. Lamentablemente, solo en Italia, una decena de menores han perdido la vida por el coronavirus", comparó Locatelli, que añadió: "La infección de COVID-19 es bastante más peligrosa también para el desarrollo de este tipo de complicaciones".

El primer ministro italiano, Mario Draghi, se pronunció a favor de la decisión de la EMA y aseguró hoy en una rueda de prensa que se vacunará con el fármaco británico: "No me he registrado todavía, pero me vacunaré con AstraZeneca", dijo.