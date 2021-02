La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha defendido la estrategia de vacunación europea, pero lanzó un aviso: harán falta nuevas vacunas para las nuevas variantes de coronavirus. La advertencia la ha realizado durante una entrevista con los diarios El País y Le Monde.

"Entiendo que la gente quiera tener ya la vacuna, porque la pandemia ha sometido a la población y a la sociedad a un enorme estrés. Es comprensible la presión y la acepto", asegura Von der Leyen antes de subrayar que "las vacunas se han desarrollado en 10 meses, con una inversión masiva, cuando normalmente se hubiera tardado entre 5 o 10 años".

La presidenta de la CE no duda además en mostrar su preocupación por la mutación del virus. "Como doctora, lo que me preocupa ahora son las variantes porque sé que los virus mutan. Por eso creo que hay que prepararse para escenarios que esperemos no lleguen". Si hay algo indudable, insiste, "es que el mundo va a necesitar más vacunas si tenemos en cuenta las variantes".

Ursula von der Leyen acudirá este martes a las reuniones de los principales grupos en el Parlamento Europeo para explicar a puerta cerrada la estrategia de vacunación comunitaria, tras la polémica con la farmacéutica AstraZeneca por sus retrasos en la entrega de vacunas en Europa.

Von der Leyen participará en las reuniones de los grupos del Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas y Renovar Europa (liberales) durante esta tarde para dar cuenta de los progresos en la estrategia de vacunación europea teniendo en cuenta el objetivo de haber inmunizado al 70 % de la población para el verano.

Una cuarta comparecencia ante el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está aún pendiente de confirmación. De producirse, Von der Leyen daría explicaciones ante el primer, segundo, tercer y quinto grupos de la Eurocámara en número de diputados, los cuatro que apoyaron su nominación de manera mayoritaria.

También es probable que los eurodiputados cuestionen a Von der Leyen sobre la disputa con el laboratorio anglosueco AstraZeneca, que finalmente entregará a la UE la mitad de las vacunas que había pactado para el primer trimestre (40 millones de dosis).

A raíz de este tira y afloja, la Unión Europea ha puesto en marcha un mecanismo para obligar a las empresas a solicitar la autorización de la UE cuando quieran exportar las vacunas producidas en territorio comunitario fuera del mismo.

La Comisión también acabó haciendo público, previo acuerdo con AstraZeneca, una parte del contrato de compra de vacunas que ambas firmaron, tras críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Además de las comparecencias de este martes a puerta cerrada, varios grupos apoyan que la presidenta del Ejecutivo comunitario comparezca públicamente en el pleno del Parlamento Europeo sobre este asunto, lo cual previsiblemente sucedería en la sesión de la próxima semana en Bruselas si una mayoría de los grupos está conforme.