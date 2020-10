El voto postal y anticipado crece en EE UU

El viernes pasado, bajo una torrencial tormenta, Nick se acercó hasta el Departamento de Elecciones del condado de Miami-Dade en Doral para depositar en persona su voto por correo. Lo hizo aprovechando una visita a sus padres, no preocupado porque pueda haber fraude como sugiere Donald Trump, algo que este joven de 25 años tacha de "absoluta mentira". Poco después llegaron Janeisie, de 35 años, y su madre, Iliana, de 64. Lo hicieron "por el virus, para estar seguras y porque da confianza venir".

Son solo tres de los más de 34 millones de personas que, según las estadísticas del US Elections Project, ya han votado anticipadamente en EE UU, ya sea en voto temprano o por correo. Esos números, a dos semanas de los comicios, representan ya más del 24% del total de votos que se emitieron en las presidenciales de 2016. Y constatan las previsiones de que este 2020 se alcanzarán cifras récord y, previsiblemente, se superará la participación de 136 millones de estadounidenses que votaron en las presidenciales de 2016, hasta rozar o superar los 150 millones.

Varias razones explican esa fuerza. La principal es que la mayoría de los estados han hecho esfuerzos para garantizar la seguridad del voto en medio de la pandemia, animando y facilitando la participación temprana, aunque en algunos gobernados por republicanos se ha intentado adoptar medidas denunciadas por los demócratas como esfuerzos para suprimir el voto. En Texas, por ejemplo, el gobernador trató de reducir los buzones de depósito de papeletas por correo a solo uno por condado, sin importar el tamaño de la población, decisión que por ahora han frenado los tribunales.

Estas, también, son unas elecciones en las que la intensidad del electorado no tiene precedentes recientes. Es una pasión que, según los datos facilitados por los estados que informan sobre la afiliación de los votantes, está de momento movilizando a más demócratas. Con los datos del US Elections Project, estos representan el 52,8% de quienes ya han votado, frente al 25,2% de republicanos y al 21,4% sin afiliación a ningún partido.

Sería erróneo, no obstante, tomar las tendencias como inamovibles. Cerca de 100 millones de estadounidenses con derecho a voto no lo usaron en 2016 y una de las claves será quién logra hacer que este año no se salten la elección. Los republicanos están sacando ventaja a los demócratas en registro de votantes en estados clave como Florida, Carolina del Norte o Pensilvania, aunque tampoco ese "arma secreta" de Trump, en palabras de un consultor republicano, sea garantía de nada. En las legislativas de 2018 los demócratas sacaron ventaja en registro y lograron victorias, pero también perdieron algunas carreras.

Lo seguro es que Trump, ya sea a favor o en contra, moviliza a los estadounidenses. Así como en las legislativas de 2014 se registró el nivel de participación más bajo en setenta años, en las de 2018, cuando él ya estaba en la Casa Blanca, se alcanzó el nivel más alto en más de un siglo.

Una de las imágenes que deja la elección ya en marcha es la de las largas colas en los centros de voto anticipado. El primer día en Georgia hubo esperas de hasta siete horas. En algunos condados de Texas votaron en esa primera jornada el 10% del total de electores de 2016. Y ya lo han hecho más de 4,7 millones de ciudadanos (superando el total de votos que recibió Trump en las anteriores presidenciales).

Esas imágenes se repiten en estados como Florida, donde el voto por anticipado comenzó el lunes, y en Wisconsin, donde empezó ayer. Y en parte son la demostración del entusiasmo pero también son el reflejo de problemas organizativos y motivo de bochorno en una democracia avanzada que sigue organizando sus elecciones el martes después del primer lunes de noviembre, un día laborable y no festivo.

Micros silenciados

Por otra parte, después del caótico primer debate y el fiasco del segundo, que se canceló por desacuerdos en el formato, finalmente habrá un nuevo cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden mañana, jueves. Y para evitar lo ocurrido en el primero, con constantes interrupciones, la Comisión de Debates Presidenciales, un organismo no partidista que organiza estos debates, apagará los micrófonos del presidente y candidato republicano y de su rival demócrata durante algunas partes del cara a cara, que durará noventa minutos.