Bolivia: el partido de Morales gana al año de ser desalojado del poder

Un año después de ser desalojado del poder, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales volverá a gobernar en Bolivia, ahora de la mano del que fuera su ministro de Economía, Luis Arce, flamante ganador de las elecciones del domingo, después de que su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, haya reconocido su derrota pese a que aún no se conoce el resultado oficial. Los sondeos a pie de urna conceden al MAS una holgada victoria con más del 50% de los votos, situando a Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Mesa, con poco más del 30%. Tercera fuerza sería Creemos, de Luis Fernando Camacho, con alrededor del 14%. No obstante, los primeros datos oficiales del recuento no concuerdan con este resultado. Con algo el 18,15% escrutado a nivel nacional, según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), CC se sitúa en cabeza con el 44,46%, mientras que el MAS recabaría el 34,67% y Creemos el 18,9%. Pese a ello, Mesa admitió la "amplia ventaja" lograda por su rival. "El resultado es muy contundente y muy claro", dijo el expresidente. Por ello, "nos toca como corresponde a quienes creemos en la democracia y a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado", fuera cual fuera, "reconocer que habido un triunfador", añadió.