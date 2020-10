Acusan a Tony Blair de saltarse la cuarentena en el Reino Unido

El ex primer ministro británico Tony Blair ha sido acusado de saltarse la cuarentena obligatoria de catorce días en el Reino Unido tras regresar de Estados Unidos, después de que el diario "The Telegraph" publicara ayer fotografías del político laborista en un restaurante londinense. Un portavoz de Blair afirmó al diario que el ex primer ministro fue invitado por el Gobierno estadounidense a una "conferencia diplomática" por el papel que jugó en el acuerdo de regularización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.