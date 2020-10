Sassoli reclama "creatividad" a los líderes para desbloquear el presupuestro

Aunque la mayoría de gobiernos de la UE no ven margen para retocar el pacto presupuestario del 21 de julio -de 1,8 billones de euros para los próximos siete años- ni tienen apetito por abrir una discusión que podría complicar y retrasar la puesta en marcha del fondo de recuperación de 750.000 millones (140.000 millones para España), el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, aprovecha el Consejo Europeo de esta semana para urgir a los líderes de la UE a ser "creativos" y desbloquear la negociación del presupuesto 2021-2027.

"Las negociaciones se han estancado y está en sus manos desbloquearlas. Para avanzar es imprescindible actualizar el mandato de negociación de la presidencia alemana [que dirige este semestre la Unión Europea]. No se trata de cuestionar el acuerdo de julio sino de dar un pequeño paso que nos acerque a la aprobación final del paquete", sostiene el socialista italiano en relación a los 39.000 millones de euros adicionales que reclama la Eurocámara para financiar quince programas clave en el presupuesto.

Según Sassoli es una "suma insignificante", si se compara con un paquete global, y la Eurocámara dispone de "propuestas creativas" que pasan por un aumento del límite de gasto de 9.000 millones que permitiría alcanzar "el mismo nivel de gasto que en el período 2014-2020". Una propuesta que la presidencia alemana ha rechazado hasta ahora escudándose en que no tiene mandato para aumentar el techo de gasto acordado en julio. Berlín propone destinar 9.000 millones pero usando dinero de los márgenes del presupuesto, una opción que la Eurocámara rechaza por ahora.