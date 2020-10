El sospechoso currículum del juez Nunes Marques

El currículum académico de un cargo público puede guardar información que, de no ser precisa o por ser totalmente falsa, pone en duda su credibilidad y lo somete a juicio mediático. Ahí están los ejemplos de los políticos del PP Pablo Casado o Cristina Cifuentes por supuestas falsificaciones de méritos o las dimisiones en el Gobierno alemán por plagio y currículum inventados. En Brasil los medios se han detenido estos días en el historial académico de Kassio Nunes Marques, juez propuesto por el presidente Jair Bolsonaro como nuevo integrante del Tribunal Supremo Federal, a cuenta de imprecisiones relacionadas con su formación, una de ellas con la Universidade da Coruña (UDC) como institución aludida.

Uno de los periódicos más importantes de Brasil, O Estado de Sao Paulo -también conocido como Estadão-, informó esta semana de que el curso de posgrado en Contratación Pública impartido por la institución coruñesa (sin fecha señalada) que figura en el expediente de méritos de Nunes Marques nunca existió. El medio brasileño consultó a la propia UDC para cuestionar el contenido del currículum del magistrado.

Nunes Marques sí estuvo en A Coruña, en septiembre de 2014, pero no matriculado en un exigente posgrado en el que fuera necesario obtener créditos y pasar por pruebas académicas, sino para asistir como oyente a un curso. "No hubo ese posgrado, sí un curso de cinco días en la facultad de Derecho con asistencia de jueces de Brasil, entre ellos Nunes Marques, que no hicieron exámenes y a los que se les dio un diploma", aclara el secretario general de la Universidad, Carlos Aymerich. Ese curso lo organizaron la UDC, el Programa de Doutoramento en Derecho Administrativo Iberoamericano, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, el Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura y el Grupo de Investigación Derecho Público Global.

El juez designado por Bolsonaro se amparó ayer en un "error en la traducción" para responder a la información publicada por Estadão, y añadió que los posgrados del sistema universitario español no guardan paralelismos con los del sistema brasileño.

El dudoso posgrado cursado en A Coruña no es el único detalle sospechoso en el currículum del juez Marques, según recogen los medios. Su expediente apunta otros dos cursos de posgrado hechos en la Universidad de Salamanca (un doctorado en Derecho con especialización en Administración, Hacienda y Justicia y un posdoctorado en Derechos Humanos) que la institución castellana no confirma, en un caso, o que no aparece en su base de datos públicos, en el otro. Llama la atención que el primero de los cursos, cuya tesis se defendió el pasado 25 de septiembre, hace 16 días, esté ya recogido en el currículum del juez, quien también ha dicho estos días que la formación académica "no es un factor decisivo" para la elección de un miembro del Tribunal Supremo Federal.

La designación de Kassio Nunes Marques, que deberá ser ratificada por el Senado, causó sorpresa en el ámbito político de Brasil, dado que su corriente de pensamiento se aproxima a partidos tradicionalistas de centro y es menos conservadora que la que profesa Bolsonaro.