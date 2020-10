Trump: "La Covid-19 es una bendición de Dios"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que contraer la Covid-19 ha sido "una bendición de Dios", ya que le ha permitido comprobar la eficacia del cóctel experimental de Regeneron, que aseguró que aprobará de emergencia y distribuirá gratis.



"Creo que esto fue una bendición de Dios, haberlo contraído. Esto ha sido una bendición disfrazada", aseguró Trump en un vídeo que difundió en Twitter.



El presidente dijo que haber contraído la COVID-19 le permitió probar el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron, que todavía no ha sido aprobado por el organismo regulador, Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés), pero que Trump calificó como una "cura".



"Escuché sobre ese medicamento, dije 'déjenme tomarlo', fue mi sugerencia y fue increíble la forma en la que funcionó. Y creo que si no me hubiese contagiado, lo consideraría como uno más de los medicamentos", aseguró el presidente.



"Es una cura para mí, fui (al hospital) sin sentirme muy bien y 24 horas después me sentía genial y ya quería salir del hospital y eso es lo que quiero para todo el mundo, quiero que todo el mundo reciba el mismo tratamiento que vuestro presidente", añadió.





A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

¿En qué consiste el cóctel experimental?

Reduce la carga viral

Nexos más allá del virus

Un cóctel de "uso compasivo"

Trump prometió entonces que el Gobierno aprobará de emergencia, adquirirá y distribuirá de forma gratuita tanto el cóctel de Regeneron como un medicamento similar de la farmacéutica Eli Lilly.El mandatario dijo que ya ha aprobado la adquisición dey que está trabajando para autorizar su uso de emergencia, es decir sin la aprobación de la FDA."Quiero para ustedes lo que yo tuve y voy a hacer que sea gratis, no van a pagar por ello, no fue su culpa que esto sucediera, fue culpa de China", prometió el presidente.Trump, además, aseguró que estos medicamentos "son mucho más importantes que la vacuna", que, afirmó, también estará lista después de las elecciones del 3 de noviembre.Trump anunció que había contraído la COVID-19 el viernes de madrugada y ese mismo día recibió una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de Regeneron, conocido como REGN-COV2, que forma parte de unEl consejero delegado de Regeneron, Leonard Schleifer, es miembro del club de golf que Trump tiene en Westchester (Nueva York), según la CNN, y sus acciones han subido desde que se supo que el presidente lo estaba usando.Casi tan rápido como se extendió la noticia de que Trump había contraído la Covid-19 se ha propagado la fama del cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le han administrado y que ahora él ha prometido aprobar de emergencia yEl cóctel en investigación REGN-COV2, desarrollado por la farmacéutica Regeneron ha pasado ya pory ha sido probado en 275 pacientes, todos con COVID-19 confirmada por una prueba de laboratorio, según los datos preliminares difundidos por la compañía en un comunicado el pasado 29 de septiembre.De acuerdo con la farmacéutica, el REGN-COV2, cuyo desarrollo y fabricación ha sido financiado con fondos federales de Estados Unidos, "esy fue "diseñado específicamente para bloquear el poder de infección del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19".Al dar a conocer los primeros datos del ensayo, Regeneron indicó que el cóctel en investigacióncon COVID-19", al tiempo que mostró "tendencias positivas en la reducción de visitas médicas".Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno que recibió (al igual que Trump) una dosis única de 8 gramos, considerada la más alta; otro al que le fue suministrada una infusión de 2,4 gramos; y un tercero al que se le dio un placebo."El mayor beneficio del tratamiento fue en los pacientes que no habían montado su propia respuesta inmune efectiva, lo que sugiere que el REGN-COV2 podría proporcionar un sustituto terapéutico a la respuesta inmune natural", explicó el presidente y director científico de Regeneron, George D. Yancopoulos.En otras palabras, los pacientes con ausencia de anticuerpos contra el virus o con niveles virales más altos tuvieron mayores beneficios en el alivio de los síntomas, con una media de tiempo de 13 días, que varió entre ocho para los pacientes con la dosis más alta y seis con la más baja.Según la cadena estadounidense CNN, Trump y el cofundador y director ejecutivo de Regeneron,Schleifer ha sido miembro del Club de Golf de Trump en Westchester (Nueva York), asegura la cadena, que calcula en 450 millones los fondos que recibió Regeneron como parte de la operación "Warp Speed" (velocidad de la luz) que el Gobierno federal ha puesto en marcha promover el desarrollo y abastecimiento de tratamientos y vacunas frente al coronavirus Regeneron señaló en un comunicado enviado a CNN Business que ambos se conocen, pero aclaró quecuando han discutido en ocasiones asuntos relacionados con la COVID-19".La nota agrega que Trump tuvo acciones de Regeneron y Gilead Sciences, fabricante del antiviral Remdesivir, otro de los medicamentos que se le han administrado al presidente desde que anunció la madrugada del viernes que había contraído la enfermedad.Las acciones figuraban entre los activos de Trump en la declaración que presentó en 2017 ante la Oficina de Ética Gubernamental, pero ninguna aparece en la que dio a conocer este año, indica la CNN.El hecho de que Trump haya recibido el cóctel de Regeneron le ha valido también, que aún no cuenta con una autorización formal para la distribución y venta del producto, que fue suministrado al presidente bajo laDe acuerdo al regulador estadounidense, Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, en inglés), encargada de dar el visto bueno a los fármacos, el "uso compasivo" permite el acceso a medicamentos en fase experimental de pacientes cuya vida peligre.Hasta que la FDA dé su aprobación al medicamento, Scheifer explicó al canal CNBC, que la única manera de acceder a ese tratamiento es presentándose voluntario a ensayos clínicos.