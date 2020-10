Johnson busca recuperar la confianza de su partido con un discurso triunfalista

"La crisis del coronavirus es una catálisis para el cambio", afirmó ayer Boris Johnson, una oportunidad para "aprender y mejorar" que conducirá a un futuro mejor para los británicos. En el discurso de cierre de la conferencia virtual del Partido Conservador, el primer ministro británico expuso su visión mirando al horizonte de la década de 2030. "Incluso en los momentos más oscuros podemos ver un futuro brillante, podemos ver cómo construirlo y lo vamos a construir juntos", entonó en tono churchilliano.

La cuestión es si los británicos, al igual que los miembros de su propio partido, le creen capaz de encabezar esa transformación después de lo visto estos meses.

Mientras el país continúa en estado de emergencia, con decenas de miles de ciudadanos a punto de perder el empleo y el Covid-19 avanzando de nuevo, Johnson optó por un mensaje esperanzador, con una visión idílica del porvenir con la que reconfortar a los votantes y recuperar la confianza de los conservadores, cada vez más críticos con su gestión. Advirtió que la vuelta a la normalidad no significará retornar a lo de antes. "La historia nos enseña que eventos de tal magnitud, guerras, hambres, plagas... que afectan a gran parte de la humanidad, como este virus, no solo vienen y se van. No podemos definir la misión de este país como una mera restauración de la normalidad. Eso no es suficiente", dijo.

La principal promesa de su discurso fue "una revolución verde industrial" para los próximos diez años que sonó muy alejada de los problemas que más angustian y preocupan a los británicos en estos momentos.

"Creemos que, en diez años, la energía eólica marina suministrará energía a todos los hogares de nuestro país", sostuvo.

"Si Arabia Saudí es líder mundial en el comercio del petróleo, el Reino Unido se convertirá en el líder mundial de la energía renovable asequible", señaló el premier británico. Habrá una inversión de 160 millones de libras (176 millones de euros) para la construcción de "la próxima generación de aerogeneradores" y de turbinas eólicas flotantes. Una fuente de energía que el propio Johnson había infravalorado en 2013, algo sobre lo que dijo haberse equivocado.

Johnson prometió transformar "la generación que alquila" en "la generación que compra", con el plan del Gobierno de permitir la adquisición de viviendas con solo un 5% de depósito. De esa forma, dijo, se pueden crear dos millones más de propietarios.

En su alocución, en solitario ante la cámara, dijo que los recortes a las libertades que ha impuesto el virus y la intervención del Estado para sostener la economía no van a durar eternamente ni son de su agrado. La actual intervención masiva en la economía se debe a la situación de emergencia en que se halla, comparable a los tiempos de guerra, "pero no debemos sacar de esta crisis la conclusión económica equivocada".