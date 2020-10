Von der Leyen, aislada tras estar en contacto con un positivo en coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en cuarentena después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo ayer a la COVID-19, informó este lunes a través de su cuenta en Twitter.





I've been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I'm therefore self-isolating until tomorrow morning. I've tested negative on Thursday & am tested again today