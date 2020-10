Versiones contradictorias crean dudas sobre la salud de Donald Trump

El estado de salud de Donald Trump está envuelto en una nube de confusión. La Casa Blanca y los médicos que atienden al presidente de Estados Unidos lanzaron ayer mensajes contradictorios sobre su evolución desde que ingresara en el hospital militar Walter Reed el viernes tras contraer el coronavirus. Sus médicos aseguraron que no tiene fiebre y "se encuentra muy bien", tanto que ni siquiera habría recibido oxígeno desde su ingreso porque "no tiene dificultades para respirar". Una versión diametralmente distinta a la que aportó después el jefe de gabinete de la Casa Blanca. "Las constantes vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas. No estamos todavía en la senda de la recuperación plena", dijo Mark Meadows a la prensa.

Todo se está moviendo muy rápido desde que Trump anunciara en la madrugada del jueves al viernes que había dado positivo por Covid-19, el mismo diagnóstico que recibió la primera dama Melania Trump. El viernes por la mañana los médicos de la Casa Blanca afirmaron que tenía "síntomas leves", pero esa misma tarde decidieron trasladarlo el hospital por "precaución", a pesar de que la residencia del presidente cuenta con un sólido equipamiento médico. Y ahora llegan las contradicciones sobre su estado de salud, que no acaban de ser sorprendentes, dada la conflictiva relación con la verdad que tiene la Administración Trump, la misma que acuñó los "hechos alternativos" e inauguró la era de la posverdad con abusos propagandísticos.

A las dudas generadas sobre la evolución real del paciente más famoso del mundo de Covid-19, hay que añadir las creadas por su médico personal sobre el momento en que Trump habría contraído el virus. Cuando habían pasado solo 36 horas de que el presidente anunciara su positivo, el doctor Sean Conley afirmó que el diagnostico se produjo "72 horas" antes. O lo que es lo mismo, el miércoles a mediodía, antes de que el republicano celebrara un mitin multitudinario en Minnesota y un evento de recaudación de fondos en Nueva Jersey al que asistieron un centenar de donantes republicanos tras pagar 250.000 dólares por una comida en un club de golf propiedad del presidente.

En esa misma rueda de prensa a las puertas del hospital Walter Reed, otro de los galenos que atienden a Trump, dijo que se le administró un tratamiento experimental de anticuerpos "hace unas 48 horas aproximadamente", es decir, después de que se hiciera público el positivo. Poco después Conley tuvo que desdecirse con un comunicado en el que dijo haber expresado "incorrectamente" los tiempos de la enfermedad. "Al presidente se le diagnosticó el Covid-19 la tarde del jueves 1 de octubre y recibió el cóctel de anticuerpos de Regeneron el viernes 2 de octubre". Desde entonces se ha sabido que está recibiendo también otro tratamiento experimental de Remdesivir, cuya efectividad está rodeada de dudas.

Fuentes cercanas al presidente afirmaron además que el viernes por la mañana, cuando sus médicos señalaron que tenía solo "síntomas leves", se le administró un suplemento de oxígeno, después de que sus niveles cayeran significativamente. Fue entonces cuando se decidió trasladarlo al hospital. Trump cumple con varios factores de riesgo -desde la obesidad, a su género o su edad, 74 años- pero raramente ha utilizado la mascarilla, despreciada también en su entorno.

El resultado está quedando patente ahora. El goteo de positivos por Covid-19 en su entorno se ha disparado desde el jueves. Están cayendo como moscas. El primer caso en confirmarse fue el de la asesora Hope Hicks, de 31 años. Desde entonces ha dado positivo también la jefa del Comité Nacional Republicano, Donna McDaniel, que le acompañó el 25 de septiembre en un evento de recaudación de fondos en Washington, según The New York Times; los senadores republicanos Mike Lee y Tom Tillis, así como el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins, que estuvieron con el presidente en la ceremonia celebrada hace una semana en la Casa Blanca para nominar a la jueza Amy Conney Barret para el Tribunal Supremo. En aquella ceremonia abundaron los abrazos y escasearon las mascarillas.

También se ha contagiado el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, que le ha acompañado recientemente en varios viajes. Y también la asesora presidencial, Kellyane Conway.

Son ocho en total, además del presidente y su esposa. Los estragos del virus no solo han puesto patas arriba la campaña electoral a solo un mes de las elecciones, sino que amenazan con perturbar seriamente la vida política en Washington.