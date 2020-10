Dudas sobre la gestión de Boris Johnson en el arranque del congreso conservador

El de este fin de semana debía ser un gran momento para Boris Johnson. La celebración de la victoria arrasadora en las elecciones de diciembre. El instante para ser aclamado con la sala puesta en pie y las carcajadas puntuando el discurso de un primer ministro rebosante de energía. Sin embargo, el guión va a ser otro muy distinto. El congreso anual del Partido Conservador arrancó ayer en formato virtual. Será on line por imposición del coronavirus, que reduce el evento a fríos discursos deslucidos ante la cámara, a palo seco y en solitario.

Si el formato es poco sugerente, tampoco el ambiente es eufórico. La mayoría absoluta con que cuentan los conservadores les permite gobernar sin trabas durante los próximos cuatro años, pero la situación del país ha dado un vuelco con la doble crisis del "Brexit" y del coronavirus amenazando con derrumbar la economía. Y en uno de los momentos más decisivos de la historia británica, el poder en manos de Johnson inquieta.

La incompetencia mostrada por el primer ministro se traduce en un continuo sobresalto, una improvisación tras otra, una combinación de errores y mensajes contradictorios. A eso se une el desprecio a las opiniones de sus diputados, que esta semana protagonizaron la primera rebelión, exigiendo mayor poder decisorio de los Comunes para imponer nuevas restricciones nacionales por el covid. Muchos tampoco le perdonan que los haya llevado a violar la ley internacional con el tratado del "Brexit". Tres exprimeros ministros conservadores y otros importantes figuras tories le pidieron que diera marcha atrás. De nada sirvió.

Johnson arrancó mandato con un alto índice de popularidad en las encuestas, que se mantuvo durante el inicio de la epidemia. El declive comenzó cuando justificó a su principal asesor, Dominic Cummings, por haber burlado el confinamiento. Los británicos se sintieron traicionados. Actualmente laboristas y conservadores están empatados en los sondeos, con el jefe de la oposición, Keir Starmer, aventajando a Johnson como favorito para primer ministro.

La prensa afín condena abiertamente a Johnson. "Es increíble cómo los diputados de a pie, los medios como 'The Spectator', 'The Telegraph', 'The Daily Mail', o 'Express' se han vuelto rápidamente contra él y hay alguien ahora esperando en la sombra, que es Rishi Sunak", reflexiona Simon Hix, profesor de Ciencia Política en la London School of Economics. El ministro de Finanzas es la nueva estrella en ascenso en el partido y la prensa conservadora.

A Sunak, de estilo pausado y lenguaje comedido, se le atribuye competencia, organización, racionalidad, atención y conocimiento de los dossiers, todo lo que Johnson no posee. Tampoco oculta su ambición. Curiosamente Sunak fue nombrado cuando Cummings insistió en que su antecesor, Sajid Javid, fuera cesado. El poderoso asesor gubernamental pretendía controlar el departamento del Tesoro. Sunak no lo ha permitido y ahora es imposible cesarle.

Desde que el coronavirus le llevó a la UCI, Johnson es más comedido a la hora de reabrir la economía, para frustración de quienes consideran exageradas y erróneas las predicciones de los asesores científicos. La adopción de restricciones locales ante la segunda ola de coronavirus se ha visto por este grupo de "tories" como una muestra de autoritarismo. Son los que aplauden a Sunak, que ha impedido hasta ahora un segundo confinamiento.

"Johnson se halla en una situación precaria", advierte el profesor Hix. "Si la tendencia a la baja en los sondeos continúa, dentro de seis meses se puede encontrar en una posición muy débil, particularmente si el 'Brexit' sale mal y si el covid sigue retornando. Creo que a mediados del año que viene, después de las elecciones en Escocia, con el 'Brexit', el covid, se puede hallar en una situación insostenible en el Partido Conservador".