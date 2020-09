EE UU restablece las sanciones a Irán y amenaza a los países que no las apoyen

El Gobierno de Donald Trump dio un nuevo golpe en el tablero internacional al restablecer todas las sanciones a Irán y avisa de que adoptará medidas contra los miembros de la ONU que se opongan. Washington inició en agosto un procedimiento ante Naciones Unidas para retomar los castigos alegando que Teherán había incumplido sus obligaciones.

Igual que en agosto, el resto de miembros del Consejo de Seguridad, empezando por Rusia, rechazaron ayer el castigo y recordaron que Estados Unidos no tiene derecho a utilizar este mecanismo, ya que abandonó el pacto nuclear en 2018. "Las iniciativas y acciones ilegítimas de EE UU, por definición, no pueden tener consecuencias legales internacionales para otros países", subrayó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. Por su parte, los titulares de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido destacaron que Washington "ya no es parte del acuerdo".