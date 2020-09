Johnson acusa a la UE de negociar de "mala fe" y poner en peligro la soberanía británica

Boris Johnson acusó ayer a la UE de "imponer fronteras aduaneras" dentro del Reino Unido y "dividir nuestras tierras", al defender la ley de Mercado Interno con la que pretende revocar el acuerdo del "Brexit" que el mismo firmó. "No podemos encontrarnos en una situación en la que las fronteras de nuestro país puedan ser dictadas por un poder extranjero, o una organización internacional", declaró al iniciar el debate en la Cámara de los Comunes. Después los diputados votaron y el resultado fue favorable al "premier" británico.

"Ningún primer ministro británico, ningún gobierno, ningún parlamento puede aceptar esa imposición", subrayó Johnson, que sabía que, pese a la oposición de un grupo de diputados "tories", con la amplia mayoría absoluta de que goza superaría sin problemas la primera votación, anoche.

El debate, de cinco horas, había estado precedido por las críticas de cinco ex primeros ministros (tres conservadores y dos laboristas) y de importantes figuras del Partido Conservador, incluidos los tres fiscales generales habidos desde 2010, y el exministro de Finanzas, Sajid Javid, quien advirtió que no apoyaría la propuesta. "No tengo claro por qué el Reino Unido debe quebrar la ley internacional".

Johnson argumentó que la UE no está negociando "de buena fe" y pretende "utilizar el protocolo para Irlanda del Norte de modo que va más allá del sentido común, para, sencillamente ejercer presión sobre el Reino Unido en la negociación de libre comercio".

Bruselas, sugirió Johnson, amenaza con vetar el comercio de productos alimentarios y agrícolas británicos a terceros países, así como productos animales de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.

El Gobierno británico admite que lo propuesto viola la legislación internacional, pero según Johnson es "esencial para la integridad política y económica del Reino Unido". A modo de garantía, prometió que los diputados tendrán derecho a votar cualquier futura decisión de reemplazar el tratado usando los poderes de la ley.

La tramitación tiene lugar mientras prosiguen las negociaciones, hasta ahora fallidas, para alcanzar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE. Muchos ven en la estratagema de Londres un camino hacia la ruptura sin acuerdo, algo que el primer ministro sigue negando. "No tengo absolutamente ningún deseo de utilizar esas medidas. Son un seguro. Si llegamos a un acuerdo con nuestros amigos europeos, lo que creo aún posible, nunca serían invocadas", declaró.

Hubo una enmienda sin éxito del líder laborista, Keir Starmer, ausente como precaución de posible contagio de coronavirus, tratando de frenar la ley. El próximo lunes habrá otra intentona, esta vez con una enmienda del líder de la rebelión conservadora, Bob Neill.

En sustitución de Starmer, el exlíder laborista Ed Miliband acusó a Johnson de "incompetencia" y de no haberse estudiado el acuerdo original, ni el protocolo norirlandés. "No puede echarles la culpa a los jueces, no puede echarles la culpa a los funcionarios, no puede echar al ministro del gabinete de nuevo, solo hay una persona responsable y es él. Es su acuerdo, es su caos, su fracaso". El líder del Partido Nacional Escocés en los Comunes, Ian Blackford, pidió a sus colegas que se opusieran a las pretensiones ilícitas de Johnson: "Tenemos el poder colectivo de frenar este acto de locura".

Nicola Sturgeon considera la ley de mercado interno un "asalto frontal" al Gobierno autonómico de Escocia, del que es ministra principal. La ley permitirá al Tesoro británico determinar directamente los fondos destinados a "salud, educación, cultura e instalaciones deportivas" en todas las naciones que conforman el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

Johnson está dispuesto a modificar una financiación que hasta ahora está en manos del Parlamento escocés. Abre así un canal hacia una redistribución tributaria más centralizada. Una estratagema que, contrariamente a lo que puede pretender el "premier", debilita la unidad nacional. "La independencia es la única vía de proteger el Parlamento escocés del socavo y la erosión de sus poderes", avisa Sturgeon.

El Gobierno escocés y el virus

La ley de mercado interno llega cuando los escoceses están comprobando que su Gobierno funciona bastante más racionalmente que el británico ante una situación de extrema gravedad, la pandemia, y la forma en que Sturgeon la ha gestionado le ha valido un apoyo en sondeos de hasta el 75%, todo lo contrario que a Johnson.

Desde principios de este año, los sondeos muestran un ascenso constante en el número de escoceses favorables a la independencia. Un 53% en la última encuesta de YouGov, publicada el pasado mes.