Trump acusa al Pentágono de hacer guerras en beneficio de la industria militar

El presidente de EE UU, Donald Trump, arremetió ayer contra altos cargos del Pentágono, sin especificar, y les acusó de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas que se dedican a fabricar material de defensa.

"No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí. Los soldados sí lo están. La gente más importante del Pentágono probablemente no lo esté porque no quieren hacer nada más que librar guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican las bombas y los aviones y todo lo demás estén felices", aseguró Trump en una rueda de prensa, recogida por la CNN.

El mismo medio añadió que el comentario del mandatario llegó después de que varios oficiales de Defensa asegurasen a la cadena que las relaciones entre Trump y el Pentágono se están tensando. Además, aún está fresca la revelación hecha por "The Atlantic" de que el presidente llamó "perdedores" e "idiotas" a los soldados estadounidenses muertos en la I Guerra Mundial.

En Sudáfrica, Trump recibió ayer duras críticas por unas supuestas declaraciones sobre Mandela recogidas en un libro del exabogado presidencial Michael Cohen: "Mandela jodió al país. Ahora es un agujero de mierda", afirma Cohen que aseguró Trump tras la muerte en 2013 del líder negro.