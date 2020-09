La Policía mata al sospechoso de asesinar a un fan de Trump

La disparada tensión social que se vive en Estados Unidos sigue sumando muertos. El jueves por la noche agentes federales mataron a tiros en Lacey, en el estado de Washington, a Michael Forest Reinoehl, un hombre blanco de 48 años declarado antifascista y al que pretendían arrestar como sospechoso de haber asesinado el sábado pasado en Portland (Oregón), también de un disparo, a Aaron Danielson, otro hombre blanco de 39 años, seguidor de Donald Trump y vinculado al grupo de extrema derecha Patriot Prayer.

Reinoehl no había sido formalmente imputado por la muerte de Danielson en un incidente aún no aclarado del todo el fin de semana tras otro día de tensión en Portland, una de las ciudades que desde que prendió la mecha de protestas antirracistas tras el caso de George Floyd ha sido epicentro de manifestaciones y choques entre seguidores de Black Live Matters y antifascistas con ultraderechistas y trumpistas. El jueves se había dictado una orden de arresto contra Reinoehl y agentes de cuerpos de policía locales que desempeñaban funciones federales y trabajaban con los Marshal intentaron detenerlo tras localizarlo en Washington. Según la policía, trató de ir a su coche y "sacó un arma de fuego amenazando la vida de los agentes", tras lo que cuatro de ellos le dispararon.

Horas antes, Vice News había emitido una entrevista con Reinoehl, que durante meses participó y ofreció seguridad a los manifestantes antirracistas. En la entrevista reiteró su adscripción a la ideología antifascista que en junio declaraba en Instagram y reconoció haber disparado al seguidor de Trump el sábado. "No tenía otra opción", dijo Reinoehl. "Me podía haber quedado ahí y verles matar a un amigo mío de color, pero no iba a hacer eso". "Odio decirlo, pero veo una guerra civil a la vuelta de la esquina", declaraba también. "Ese tiro (en referencia al que mató a Danielson) se sintió como el principio de una guerra".