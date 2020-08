Dimite el ministro mexicano de Medio Ambiente tras criticar al Gobierno

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Víctor Manuel Toledo, presentó este lunes su dimisión tras haber criticado a principios de mes las "contradicciones" y "luchas de poder" dentro del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Medios locales informaron que la renuncia de Toledo se debe a problemas de salud y que será sustituido por la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

Es la cuarta renuncia en el gabinete de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018.

Toledo no había protagonizado ninguna aparición pública desde que el 5 de agosto pasado se filtró a medios un audio de origen desconocido en el que arremetía contra la 4T, concepto con el que se conoce al gobierno de López Obrador, quien dice llevar a cabo la "cuarta transformación" de México tras la independencia, las reformas liberales y la revolución.

"La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas", expresó Toledo.

También reprochó que López Obrador, el jefe de Gabinete, Alfonso Romo, y varios ministros "están en contra" de la agenda ecológica que intenta impulsar la Secretaría de Medio Ambiente.

Tras estas palabras, el presidente evitó pedir su renuncia y dijo que es "normal" que haya diferencias dentro de un Gobierno.

"En el gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancias y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen", expresó López Obrador.

El mes pasado dimitió el secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú quien se opuso a la militarización de los puertos y aduanas del país ordenada por López Obrador.

Mientras que el año pasado renunciaron el secretario de Hacienda Carlos Urzúa por discrepancias con el programa económico del mandatario, y la anterior secretaria de Medio Ambiente Josefina González-Blanco por protagonizar un escándalo al ordenar el retraso de un vuelo comercial para poder llegar a tiempo al aeropuerto.