Vladímir Putin anuncia un plan para intervenir en Bielorrusia

A petición del presidente de Bielorrusia, Aleksándr Lukashenko, Rusia mantiene una "reserva de policías" lista para actuar en el país vecino en caso de necesidad. Así lo reveló ayer el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una entrevista con Serguéi Brilev, un conocido periodista hispanófilo de Rossiya-1, primer canal federal ruso.

"Por supuesto, tenemos ciertas obligaciones hacia el país vecino; y (durante mis conversaciones) Lukashenko planteó la cuestión de si proporcionaríamos la ayuda necesaria... me pidió crear una reserva de policía y lo he hecho, pero hemos acordado que no la utilizaríamos mientras la situación estuviera bajo control" reveló en la entrevista el líder del Kremlin.

Se trata de la advertencia más específica acerca de una intervención rusa pronunciada por Putin y constituye un significativo cambio de postura respecto a lo informado por Moscú durante los primeros días tras las controvertidas elecciones presidenciales bielorrusas. En aquel momento, la presidencia rusa daba a entender que consideraba las protestas contra la "manipulación electoral" como un asunto interno, y que solo intervendría si consideraba que las alianzas militares del país con Moscú se ponían en cuestión. Sin embargo, a los pocos días, en un repentino giro editorial, los medios oficiales rusos empezaron a criticar con dureza a la oposición bielorrusa y a destacar supuestos vínculos con la OTAN y la UE, un adelanto del viraje que adoptaría la política oficial de Moscú respecto a los sucesos en Bielorrusia.

Putin se mostró inflexible respecto a las demandas de la oposición de forzar a Lukashenko a negociar, formuladas la víspera por la premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich en el momento de declarar ante el Comité de Investigación.

"El problema no es lo que está ocurriendo en Bielorrusia, sino lo que quieren que ocurra allí", dijo el presidente ruso en referencia a una hipotética repetición electoral.