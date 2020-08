Harris acepta la nominación demócrata en una noche de duros ataques a Trump

Las reglas no escritas de la democracia estadounidense dicen que un expresidente no interfiere en el trabajo de su sucesor. No le critica. Una tradición que Barack Obama había cumplido en gran medida recurriendo a los sobreentendidos en las contadas ocasiones en las que ha hablado de Donald Trump. Pero esa dinámica voló por los aires ayer de madrugada (hora local).

Obama hizo una impugnación en toda regla del republicano, acusándole de tratar la presidencia como "un reality show" para colmar su ego y advirtiendo que está dispuesto a desmantelar la democracia para perpetuarse en el poder. Su intervención fue el plato fuerte de una jornada, la tercera de la convención demócrata, en la que la senadora Kamala Harris, con un discurso moderado, aceptó la nominación a la Vicepresidencia -algo que la convierte en la primera mujer negra que aspira a ese cargo con posibilidades- y los demócratas descargaron toda su artillería pesada.

Obama hizo sonar las alarmas al asegurar que había pensado que la Casa Blanca cambiaría aunque solo fuera un poco a Trump. "No lo hizo. No ha mostrado ningún interés en el trabajo, en buscar el entendimiento o en usar el inmenso poder del cargo para algo más que ayudarse a sí mismo y a sus amigos". Las consecuencias, sentenció el expresidente, son "170.000 muertos por el coronavirus" y "millones de empleos perdidos".

Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), la carrera de Harris está llena de primeras veces: fue la primera fiscal de distrito afroamericana y la primera fiscal general en la historia de California; la primera indio-americana en llegar al Senado y, ahora, podría marcar varios hitos de convertirse en vicepresidenta.

Su trayectoria política ha sido fulgurante: graduada en Ciencias Políticas y Economía en Howard University, se especializó en la lucha contra el crimen. Entre 2004 y 2011 fue fiscal de distrito en San Francisco y entre ese último año y 2017 ejerció como fiscal general de California.

En 2016 se convirtió en la segunda mujer de raza negra en ganar un escaño en el Senado, donde enseguida destacó por sus preguntas incisivas a responsables de la Administración de Trump.

El año pasado, Harris lanzó su candidatura presidencial bajo el lema "Kamala Harris por la gente".