Detenido Bannon, acusado de apropiarse de donaciones para construir el Muro

Steve Bannon, el polémico exasesor de Donald Trump, fue detenido ayer acusado de defraudar cientos de miles de dólares de donaciones a una campaña para construir el muro fronterizo entre EE UU y México, una de las grandes promesas de la campaña de Donald Trump en el 2016.

En la operación también fueron arrestados otros tres implicados en el supuesto fraude. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea de haberse quedado parte de los 25 millones de dólares (21 millones de euros) recaudados. Según La Fiscalía, los cuatro "orquestaron un esquema para defraudar cientos de miles de dólares de donantes" de la campaña online de micromecenazgo "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro"). En aquel entonces, Kolfage "aseguró que no tocarían ni un centavo para sus salarios" y Bannon llegó a decir que eran "una organización voluntaria", recordó la acusación pública.

Según la Fiscalía, los acusados crearon facturas y cuentas falsas para "blanquear donaciones" y "tapar sus delitos" y utilizaron el dinero para gastos personales y fines que no tenían nada que ver con lo prometido.

Bannon está considerado uno de los grandes artífices de la llegada de Trump a la Casa Blanca y es el ideólogo de referencia de la extrema derecha europea, desde la Liga de Matteo Salvini hasta Vox en España o la francesa Reagrupación Nacional de Marine Le Pen.