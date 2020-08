Putin previene a Merkel y Macron para que la UE no intervenga en Bielorrusia

Horas antes de la reunión extraordinaria de hoy del Consejo Europeo para debatir la crisis de Bielorrusia, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a marcar sus líneas rojas. En sendas conversaciones telefónicas con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el líder del Kremlin reiteró ayer que toda forma de injerencia exterior en los asuntos internos del país sería "inaceptable".

"La parte rusa enfatizó la inaceptabilidad de cualquier intento de interferir desde fuera en los asuntos internos de la república", afirma un breve comunicado del Kremlin sobre las conversaciones.

La pregunta que ronda la mente de los líderes europeos es qué actuación consideraría Moscú como "injerencia". "Lo importante no será tanto lo que diga la UE públicamente, sino lo que le dicen los líderes de forma privada a Putin", sostiene Mark Galeotti, especialista en Rusia y el crimen global del University College de Londres. Según el experto, "la imposición de sanciones a individuos" podría ser incluso aceptada. Al fin y al cabo, añade, el presidente Aleksándr Lukashenko no es particularmente "del agrado del Kremlin", dados los equilibrios y cesiones a Occidente que ha hecho en los últimos años. Además, el especialista recuerda que, a diferencia de Ucrania en 2014, Bielorrusia no se plantea un acercamiento a la UE.

Mientras, Lukashenko intenta garantizarse la lealtad de las fuerzas de seguridad condecorando a un centenar de oficiales vinculados a la represión de las protestas. Una de las escasas bazas que le quedan para evitar una salida del poder que aún no contempla ni como posibilidad es incrementar el nivel de violencia.