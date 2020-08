Los demócratas nominan oficialmente a Biden en una jornada con regusto a pasado

Su primera candidatura a la presidencia, allá por 1988, acabó en bochorno: tuvo que abandonar después de que se descubriera que había plagiado el discurso de un líder laborista británico. La segunda, en 2008, murió también a las primeras de cambio, tras quedar quinto en Iowa, el estado que abre las primarias. Pero la tercera intentona ha acabado finamente colmando sus sueños. Joe Biden ha sido nominado formalmente esta madrugada como candidato demócrata a la Casa Blanca, un trámite que celebró con globos y música de Kool & The Gang en la biblioteca del colegio donde su esposa comenzó a trabajar de profesora. Su coronación fue el momento cumbre de la segunda jornada de esta extraña Convención virtual, de la que transpiró un intenso a aroma a naftalina.



De ganar las elecciones en noviembre, Biden será el presidente más anciano en jurar nunca el cargo con 78 años. Pero esa percepción no solo se deriva de la edad del candidato, sino de los principales cabezas de cartel que tomaron la palabra el martes, una suerte de consejo de sabios que en gran medida han dejado de ser relevantes en un partido que pide paso para una nueva generación de líderes, más diversa y asomada al futuro, como se vio en las pasadas primarias. Por la pantalla desfilaron expresidentes como Jimmy Carter (95 años) y Bill Clinton (74), el jefe del partido en el Senado, Chuck Schumer (69) o el ex secretario de Estado, John Kerry (76). Su protagonismo acabó ofuscando las voces de Alexandria Ocasio-Cortez, a la que solo se concedieron 60 segundos, o el discurso que se reserva para la estrella ascendente del partido.



Fue ese 'keynote address' el que lanzó la carrera de Barack Obama en 2004 o puso al latino Julián Castro en órbita en 2012, pero esta vez el partido optó por juntar en un mismo discurso a 17 de sus promesas, un guirigay que hizo que se perdiera el mensaje y el atractivo de los ponentes. Tampoco Ocasio-Cortez pudo capturar el momento como se esperaba. No solo por la brevedad del telegrama, sino porque se le asignó la responsabilidad de nominar a Bernie Sanders antes de que comenzara el recuento de delegados que acabó formalizando la conocida victoria de Biden. La jovencísima congresista neoyorkina ensalzó el "movimiento" creado por su mentor, "una campaña histórica y de base para reclamar nuestra democracia" y "reparar las heridas de la injusticia racial, la colonización, la misoginia y la homofobia".



Quizás demasiado críptico cuando se trataba de seducir a la audiencia. Poco después en Twitter, cuando le llovían las acusaciones de deslealtad, explicó que había cumplido con el papel que le asignó la Convención y para disipar dudas extendió sus "más profundas felicitaciones" a Biden. "Tenemos que ganar en noviembre", dijo la socialista.





If you were confused, no worries!



Convention rules require roll call & nominations for every candidate that passes the delegate threshold.



I was asked to 2nd the nom for Sen. Sanders for roll call.



I extend my deepest congratulations to @JoeBiden - let's go win in November. ???? https://t.co/uI92P3UfLn