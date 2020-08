Lukashenko pide ayuda a Putin para sofocar la revuelta en Bielorrusia

Aleksándr Lukashenko parece estar apurando la escasa munición que le resta en la cartuchera para prolongar su longevo mandato como presidente de Bielorrusia. En tono sombrío y con un punto de desesperación, el jefe del Estado anunció ayer a media mañana que llamaría a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, invocando una hipotética "amenaza" que se cierne ""o solo sobre Bielorrusia", sino también sobre el poderoso vecino del este. Mientras, manifestaciones espontáneas se generalizaron por todo el país al tiempo que se constataban nuevas deserciones entre el funcionariado y miembros de las fuerzas de seguridad.

"Defender Bielorrusia no es nada más ni nada menos que defender nuestro espacio entero, la Unión Ruso-bielorrusa; estos que vagan por las calles no comprenden esto", dijo Lukashenko, dando a entender que las protestas estaban siendo azuzadas desde el exterior.

Pocos detalles de la conversación entre ambos mandatarios trascendieron. De la parte bielorrusa no se produjo anuncio alguno mientras que el Kremlin se limitó a emitir un comunicado en el que informaba de que los dos presidentes expresaron su confianza en que "los problemas" serían resueltos "pronto", al tiempo que lanzaba una nada velada amenaza ante cualquier tentativa de la oposición para modificar las alianzas geopolíticas del pequeño estado eslavo, firmemente alineado con Moscú: "Estos problemas no deben ser explotados por las fuerzas destructivas que buscan dañar la cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países en el marco de la Unión". Una pista de que muy probablemente el cuestionado jefe del Estado bielorruso no obtuvo del líder del Kremlin todo el apoyo que buscaba se pudo entrever en el siguiente paso que dio. Al cabo de unas horas, se reunió con el Estado Mayor del Ejército y ante ellos pronunció una intervención repleta de amenazas hacia los manifestantes, pero que también daba a entender que Rusia no estaba por la labor de intervenir militarmente para sofocar la revuelta. "Solo les quiero pedir (a los manifestantes), como un hombre, no hagáis esto, no hay que jugar con fuego; nuestro Ejército tiene recursos para defenderse, defender a su familia, y garantizar la seguridad del Estado", exclamó, antes de concluir de forma asertiva: "no entregamos el Estado a nadie".

Pese a que se han producido numerosos casos de deserciones de las fuerzas de seguridad, en particular entre las tropas del Ministerio del Interior (OMON), fuentes de la oposición consideran que la posición del Ejército será crucial.

Entretanto, la protesta ha ido ganando cuerpo, tanto en Minsk como en otras ciudades, y haciéndose cada vez más generalizada. Miles de personas se han congregado junto a la estación de metro de Púshkinskaya, concretamente en el lugar donde cayó Aleksándr Taraikovski, uno de los manifestantes fallecidos. La oposición parece vislumbrar como muy próximo el triunfo, hasta el punto de que ya prepara la transición. Svetlana Tikhonóvskaya, la candidata opositora y exiliada forzosa en Lituania, ha adelantado que ya trabajada en la composición de un Consejo Nacional.