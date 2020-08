Portugal investiga las causas del accidente de tren que provocó dos muertos

El Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y de Accidentes Ferroviarios portugués abrió una investigación sobre las causas del choque ocurrido hoy entre un tren y una máquina que hacía reparaciones en la vía, que provocó dos muertos.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda luso, Pedro Nuno Santos, confirmó la apertura de la investigación en declaraciones a la prensa en el lugar del accidente (Soure, en el centro del país), donde no quiso hacer conjeturas.

"Tenemos que ver qué ha ocurrido, qué se hizo mal, qué se podría haber hecho para sacar todas las conclusiones sobre lo que pasó con este accidente", dijo el ministro, que aseguró que "no se cuestiona la seguridad de la operación ferroviaria" en Portugal.

El "grave" accidente, como lo calificó, provocó la muerte de los dos trabajadores de la empresa Infraestructuras de Portugal (IP) que operaban la máquina de reparaciones, que estaba en medio de la vía cuando pasó el tren.

Se trataba de un servicio Alfa Pendular, el más veloz del país y que puede llegar a alcanzar los 220 kilómetros por hora, aunque medios locales aseguran que en el momento del accidente no viajaba a tanta velocidad.

"La señalización de nuestra red ferroviaria es tecnología avanzada, igual que la infraestructura y nuestro material circulante. Los Alfa Pendular son tecnología avanzada", señaló Santos.

Cuestionado sobre si faltan inversiones en el sector ferroviario, el ministro defendió que actualmente se está realizando una inversión "sin precedente" en las últimas décadas, lo que no significa que pueda haber problemas.

"Tenemos que esperar por las conclusiones", insistió.

La circulación en la Línea del Norte, la más importante del país -une, entre otras ciudades, Lisboa y Oporto- está interrumpida entre Alfarelos y Pombal.

El accidente, que provocó que descarrilase el primer vagón del tren, dejó además 25 heridos, seis de ellos graves.

En el tren viajaban un total de 212 pasajeros.

El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció que este sábado visitará a los heridos que estén hospitalizados.