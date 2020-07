Trump sugiere "retrasar" las elecciones presidenciales

Le ha puesto un interrogante pero eso no hace el mensaje menos explosivo. En un tuit esta mañana, colgado minutos después del anuncio de los demoledores datos económicos del segundo trimestre en medio de la pandemia de coronavirus, el presidente de Estados Unidos ha sugerido "retrasar" las elecciones del 3 de noviembre.





With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???