Rusia y China usaron la pandemia para propagar noticias falsas, sostiene la UE

La Comisión Europea (CE) está convencida de que Rusia y China han utilizado la pandemia del covid-19 para propagar noticias falsas a través de las redes sociales y mejorar su imagen ante los ciudadanos europeos. Así lo confirmaron ayer el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, el socialista español Josep Borrell, y la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, la liberal checa Vera Jourová. Ambos insistieron, en una conferencia de prensa en Bruselas, en la necesidad de que las grandes plataformas controlen los contenidos del mismo modo que ha hecho Twitter con el presidente estadounidense, Donald Trump: "La opinión es libre, pero los hechos son los hechos" subrayó Borrell.

Desde 2015, existe en Bruselas la sospecha de que grandes departamentos especializados en circular informaciones falsas están instalados en Rusia y China. "Los gobiernos niegan que estén vinculados con esas plataformas" añadió Borrell, pero lo cierto es que sirven para atacar el sistema democrático europeo y alentar ideas y propuestas que minen la credibilidad en las instituciones.

La Comisión se muestra particularmente preocupada por la difusión de informaciones inexactas vinculadas a la pandemia "porque daña a nuestra salud y nuestra democracia", según la comisaria. A juicio de Borrell, "puede que alguien de buena fe difunda que no existe la ley de la gravedad, pero si un incauto la lee y se lanza desde una ventana comprobará con sus huesos que estaba equivocado".

Esas tareas de desinformación han sido especialmente activas durante momentos de tensión política (Brexit, Cataluña, etc.) en un intento de desacreditar las líneas de acción comunitarias. Ahora, según Jourová, están en plena campaña para desacreditar las vacunaciones y, de hecho, en Alemania el número de ciudadanos dispuestos a inyectarse una contra el coronavirus en caso de que existiese ha descendido un 20 por ciento.

Los comisarios consideran que actuaciones como la de Twitter, que precisa informaciones falsas como las que difunde el presidente de Estados Unidos, están en buena línea. "No queremos eliminar las opiniones, simplemente complementarlas con los hechos" añadieron. Solo cuando esas informaciones sean gravemente dañinas para la salud, la CE quisiera que desaparecieran. Es decir, que distinguen entre las difusiones de informaciones que son dañinas pero no ilegales y las que claramente incumplen la ley. En ese sentido, consideran que los grandes difusores de internet (Facebook, Twitter, TikTok, Whatsapp, etc.) disponen de bastante margen de maniobra para frenar esas prácticas.

No interferir en lo nacional

"La UE es transparente", insistieron, y no tiene fácil luchar contra esas grandes industrias de la desinformación. Pero los dirigentes comunitarios evitaron en todo momento aludir a las informaciones sesgadas de algunos gobiernos europeos, como el de Hungría, por ejemplo, que ha sido acusado reiteradamente de difundir datos falsos en una consulta interna. La CE estima que no debe inmiscuirse en temas nacionales de un país miembro, según reiteraron ayer los dos comisarios.

El departamento de Borrell rebajó hace unas semanas, según varias informaciones periodísticas, un duro informe de los expertos de la Comisión sobre la desinformación promovida desde China para no perjudicar las relaciones diplomáticas con aquel país.