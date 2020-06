EE UU replegará a 9.500 de sus soldados en Alemania

El presidente de EE UU, Donald Trump, va a ordenar la retirada de 9.500 soldados estacionados de las bases en Alemania, según un plan todavía no anunciado y del que informa la prensa estadounidense. En la actualidad, EE UU cuenta en Alemania con 34.000 soldados, con lo que la reducción les situaría aproximadamente en 25.000, según este plan, del que se hizo eco "The Wall Street Journal". Alemania es el país de Europa con más tropas estadounidenses, seguido de Italia, Reino Unido y España. Hasta el momento no se ha decidido si estos soldados volverán a EE UU o se desplegarán en otros países europeos e incluso la cifra de soldados a retirar podría variar, aunque el medio asegura que la que se maneja es la de los 9.500.