López Obrador dice que "no mentir" y "no robar" ayuda a no contagiarse

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que "no mentir" y "no robar" ayudan a no contagiarse de coronavirus, en el contexto de un alza en el número de casos y muertes por lo que ha pedido a la población no caer en la "psicosis". "Estar bien con nuestra conciencia -no mentir, no robar, no traicionar-, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", dijo, en una jornada en la que el país superó los 100.000 positivos y registró 1.092 nuevas muertes, hasta un total de 11.729.