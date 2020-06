Reino Unido prohíbe el sexo entre personas que no vivan en la misma casa

El Gobierno de Reino Unido ha emitido esta semana una serie de normas de distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus, que algunos medios interpretan como una "prohibición del sexo".



Según los cambios incorporados a la normativa sobre la pandemia en el país, reunirse con una o más personas de otra familia en una casa es ilegal, por lo que también lo sería mantener relaciones sexuales con individuos que no residan en el mismo hogar, tal como recoge la Agencia Reuters.



Algo que ha desatado la polémica en las redes sociales y que algunos medios sensacionalistas calificaron como "prohibir echar un polvo".



No obstante, el Gobierno defiende que esta normativa tiene como objetivo garantizar la salud de la población. Así, el secretario de Vivienda, Simon Clarke, aseguró en la radio LBC que "se trata de asegurarnos que la gente no pase la noche fuera de su casa".



Preguntado por si las reglas permitían a las parejas mantener relaciones sexuales al aire libre, Clarke manifestó: "Es justo decir que el riesgo de transmisión del coronavirus es mucho menor al aire libre que en interior, pero obviamente no animamos a la gente a hacer algo así al aire libre en este momento ni en ningún otro".



En Twitter, 'sexban' (prohibición sexual en inglés) se convirtió en tendencia en Reino Unido. Entre los miles de comentarios al respecto hubo muchas personas que señalaron la propia vida personal "poco ortodoxa" de Johnson. Otros recordaron que su asesor principal, Dominic Cummings, violó las reglas de confinamiento recientemente.





The #SexBan from the Tory government is a wee tad hypocritical since that lot have been fucking everyone all this time pic.twitter.com/JheMn8drgE — Witchy ?????? (@weegiewitch13) June 2, 2020

Not allowed to have sex with your partner who doesn't live with you but you are allowed to go to Primark & Ikea #sexban pic.twitter.com/FqRcsoVGUY — ??Beau ?? (@Beaujangl) June 2, 2020