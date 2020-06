Después de casi tres meses de no rezar desde la ventana de su estudio, el papa se asomó ayer para celebrar la oración del Regina Coeli a una plaza de San Pedro a la que ya pueden acceder fieles. Francisco advirtió de que todo el sufrimiento causado por el coronavirus no habrá servido de nada si no se construye "una sociedad más justa" y "más equitativa".