Chapuzón presidencial en Cascais

Sale de la playa con la mascarilla, sin camiseta, en bañador, con las deportivas en la mano y se sienta en un banco del paseo marítimo de Cascais para limpiarse la arena. Todo normal, salvo que es el jefe del Estado de Portugal, otro nuevo documento gráfico que es oro promocional para el turismo luso.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, aprovechó el fin de semana para zambullirse en las aguas de la costa atlántica y, fiel a su imagen de un ciudadano más, su pose en la playa de la Bahía de Cascais se ha convertido en verdadero reclamo del turismo luso, sumido en plena incertidumbre veraniega a causa de las restricciones del Covid-19.

Sin convocatoria de prensa, Marcelo, como le llaman en el país luso, se "infiltró" en el arenal entre decenas de toallas y fue uno más.

Sin embargo, a pesar de las normas de distanciamiento social, tuvo que posar ante los numerosos portugueses que le reclamaron un selfi.

Los que quieren una foto saben que "no me quito la mascarilla y me sitúo detrás a metro y medio", explicaba Marcelo a las televisiones lusas que pudieron filmarlo mientras se bañaba o tomaba el sol.

Su salida del agua fue la de un ciudadano cualquiera que busca un banco en el paseo marítimo para quitarse la arena de los pies antes de irse a casa.

Y así lo hizo el jefe del Estado, eso sí, ante la admiración de cuantos lo reconocieron.

| Hanoi recupera su hora punta. Cientos de coches y motos volvieron a colapsar ayer la capital de Vietnam, Hanoi, en plena hora punta tras levantar el Gobierno las restricciones impuestas en todo el país para evitar la propagación del Covid-19.

| Partido de fútbol clandestino en Francia. Las imágenes de varios cientos de personas que acudieron a un partido de fútbol organizado el domingo en Estrasburgo, infringiendo las prohibiciones de ese tipo de eventos por el riesgo de coronavirus, han causado reacciones y anuncios de sanciones por el Ayuntamiento de la ciudad francesa.Los hechos ocurrieron por la tarde en un pequeño estadio llamado Paco Mateo en el barrio de La Poterie de la capital alsaciana, donde se concentraron entre 300 y 400 personas para ver un partido sin mantener las distancias de seguridad que había sido anunciado en mensajes de Facebook.

| Boda sin invitados y con mascarilla en Ourense. Veinticuatro años de relación en la primera boda de la desescalada en Ourense. El de protagonizar una situación insólita antes que nadie es el recuerdo añadido que guardará una pareja que ayer se casó por lo civil, en el Ayuntamiento, inaugurando las nuevas medidas de seguridad e higiene que marcarán por ahora los enlaces de este tipo. Sin arroz a la salida, sin ramo, con besos limitados al círculo del domicilio de convivencia. Por ahora, los dos jóvenes que ayer se dieron el sí quiero posponen el gran banquete hasta que otros familiares puedan desplazarse desde otras provincias. Los cónyuges y dos testigos fueron los únicos presentes ayer en el salón de plenos del Concello, junto a la responsable de Protocolo de la casa y al concejal que ofició esta primera boda de la nueva realidad, Manuel Álvarez.

| Caravanas para empleados en un geriátrico de EE UU. El propietario de una residencia de ancianos en Conneticut (EE UU), para proteger a sus internos del Covid-19, decidió alquilar varias autocaravanas que aparcó en las inmediaciones para alojar a sus empleados y poder mantener así en cuarentena a residentes y trabajadores. Según la emisora estadounidense WBUR, Tyson Belanger, responsable de la residencia, ha logrado así mantener a los ancianos lejos del coronavirus durante más de dos meses.

| Sudáfrica cierra la mina de oro más profunda del mundo. La mina de oro más profunda del mundo, situada en Sudáfrica, cerró temporalmente tras confirmarse que 164 trabajadores dieron positivo en Covid-19.