Salvadas por las mascarillas

La pandemia del Covid-19 le ha quitado el empleo a decenas de miles de inmigrantes que trabajaban como limpiadoras, en la construcción o en restaurantes de Nueva York, muchos de ellos latinos que recibían un sueldo diario, pero a María, que se siente agradecida, le ha dado la oportunidad de ganarse la vida con lo que más le gusta, su máquina de coser.

María y otras tres compañeras que también han perdido su empleo -Maribel, Sofía y Benita- confeccionan mascarillas en sus casas. Les donaron las primeras telas para las piezas y dos máquinas con las que ahora trabajan, aunque María comenta, soñando en alto, que le gustaría tener una máquina de coser industrial para hacer el trabajo "más rápido" .

Parte de su producción la han donado a los jornaleros que todavía conservan sus trabajos, pero también a agentes de Policía y a otros trabajadores de servicios esenciales, y también han recibido diferentes encargos, el último de ellos de cien mascarillas para el Ejército. Aunque trabajan de sol a sol, dicen que la labor que realizan y ayudar con ello a la gente es lo que les "salva".

| Detenido un narco en una fiesta con mariachis. El narcotraficante Gustavo Adolfo Álvarez Téllez, alias 'Tavo' o 'Gordo', uno líderes en la región Caribe del Clan del Golfo, fue detenido el sábado tras celebrar una fiesta con grandes lujos y mariachis pese al confinamiento impuesto para atajar el contagio del coronavirus. Fuentes de la Policía confirmaron al diario colombiano "El Tiempo" que Tavo realizó una fiesta en su finca a la que varios familiares, invitados, mariachis y grupos musicales. El trasiego de invitados, en coches de alta gama, y de grupos musicales, así como los "excesos de licor y otras actividades" le delataron.

| Arte sobre la hierba en Suiza. "Beyond crisis" ('Más allá de la crisis') es el título que ha dado el artista francés Guillaume Legros, conocido como Sayp, a la obra que ha creado en un espacio natural de Leysin, en Suiza. El dibujo, de una niña de rodillas contemplando el valle tras pintar un corro de muñegotes ante sí, fue realizado con pintura ecológica compuesta por tiza y carbón. El resultado es, como el paisaje que lo rodea, un espectáculo.

| Visones con coronavirus. Las autoridades sanitarias holandesas han diagnosticado Covid-19 en visones de dos granjas de la región de Brabante Septentrional en Holanda, después de que estos animales tuvieran problemas respiratorios y gastrointestinales, confirmó ayer el Ministerio holandés de Agricultura. Las autoridades asumen que el contagio se produjo de humanos a animales, porque algunos de los empleados de ambos criaderos de visones tuvieron síntomas del coronavirus.

| "Me gusta" a cambio de alimentos. Un concurso para conseguir "me gusta" en redes sociales a cambio de una ayuda para gente que pase hambre o no tenga dinero para medicinas le ha costado un aluvión de críticas a la modelo boliviana Stephanie Helera. Anunció en redes sociales que daría semanalmente 300 bolivianos, unos 40 euros, a quien ella eligiera entre los etiquetados como "personas que tienen hambre", "que no tienen para comer" o no pueden pagar medicamentos.La Autoridad de Fiscalización del Juego de Bolivia advirtió de que carece de la autorización y estudiará si supone alguna infracción.

| El mejor amigo de los niños: el hidroalcohol. A cualquiera se le ocurrirían mil motivos con los que decorar una tarta de cumpleaños infantil y, pese a los tiempos que vivimos, pocos llegarían a plantar en sus pasteles un frasco de jabón. Nunca está de más concienciar a los niños de la importancia de la higiene, debió pensar la familia iraquí de la foto, que encargó a su pastelera querematase el bizcocho con un coronavirus verde y una botella de gel hidroalcohólico, ambos de fondant. ¡Y la niña encantada!