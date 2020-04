Italia anota su récord de altas, con 2.700 en un día, pese a un repunte de fallecimientos

Italia registró ayer un nuevo descenso en el número de casos positivos activos, que cayeron por segundo día consecutivo, pero sumó otros 534 fallecidos, un dato superior al de días anteriores y que eleva el total próximo a los 25.000 muertos, según los últimos datos publicados ayer por Protección Civil.

En la actualidad, en el país hay 107.709 casos activos de coronavirus, 528 menos con respecto a los contabilizados el lunes, cuando ya se había producido una caída de 20 en comparación con el día anterior. En total, desde que comenzó la pandemia hay ya 183.957 casos contabilizados, incluidos 24.648 fallecidos, tras los 534 decesos del último día.

Por otra parte, siguiendo con la tendencia iniciada hace ya varios días, también sigue disminuyendo el número de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos. En el caso de las primeras, hay 24.134 ingresados, 772 menos que el lunes, mientras que los internados en la UCI son 2.471, 102 menos. Los 81.104 enfermos restantes están en sus casas con síntomas leves o asintomáticos.

En lo que se refiere a los pacientes que han vencido al Covid-19, son ya 51.600, después de que otras 2.723 personas recibieran el alta, una cifra récord en un solo día hasta la fecha.

"No debemos abandonar la cautela y la prudencia porque el virus continúa entre nosotros", insistió el comisario para la emergencia, Domenico Arcuri. "Está un poco más contenido, es menos fuerte, pero no está derrotado ni alejado", insistió, reiterando una vez más la importancia de no adoptar "decisiones apresuradas".

Por otra parte, el Gobierno se pronunció sobre la polémica en torno a la app que las autoridades pretenden utilizar para hacer un mejor seguimiento y localización de eventuales contactos de personas contagiadas con coronavirus. El primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que la aplicación será "voluntaria y no obligatoria" .

Por otra parte, Conte adelantó que antes de que acabe la semana dará a conocer sus planes para el inicio del levantamiento de las restricciones a partir del 4 de mayo. "Debemos reabrir sobre la base de un programa que tome en cuenta las consideraciones de todos los detalles y que cruce todos los datos. Un programa serio y científico. No podemos permitirnos dejar fuera nada en particular", explicó.

En todo caso, advirtió de que la flexibilización de las restricciones conlleva "el riesgo concreto" de que vuelvan a aumentar los contagios y recalcó que los italianos tienen que estar "preparados" para contener una tendencia "en los niveles mínimos", de tal forma el riesgo de nuevas infecciones resulte "tolerable" para el sistema sanitario.