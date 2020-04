La OMS destaca las "decisiones valientes" que ha tomado el Gobierno español

El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, se ha mostrado "profundamente impresionado" por la actuación de las personas que trabajan en España en primera línea para combatir el coronavirus, ha destacado la solidaridad de los españoles y ha reconocido la actuación del Gobierno.



En un mensaje a través de Twitter, Kluge se ha mostrado "profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea", que combaten la pandemia, y ha señalado la "solidaridad de los españoles" y la "resolución inspiradora" del Gobierno español en esta pandemia.



El alto responsable de la Organización Mundial de la Salud ha expresado su "optimismo prudente" como resultado de la actuación del Gobierno con medidas que calificó de "audaces", los "enfoques innovadores" y las "decisiones valientes" que ha tomado, a través del Ministerio de Sanidad, el encargado de coordinar toda la gestión del ejecutivo relacionada con la pandemia.



@WHO_Europe #COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of ????people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorilla pic.twitter.com/Mebmg4W8Ly