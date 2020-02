Trump cesa a dos altos cargos que testificaron contra él en el Senado

Donald Trump cesó en sus puestos al principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alexander Vindman, y al embajador de EE UU ante de la UE, Gordon Sondland, quienes testificaron en la investigación de la Cámara de Representantes para abrir el juicio político contra él.

David Pressman, uno de los abogados del teniente coronel Vindman, anunció en un comunicado la destitución del asesor, que se produce solo dos días después de la absolución de Trump en el juicio al que fue sometido en el Senado por sus presiones a Ucrania para conseguir ventajas sobre sus oponentes electorales. "La verdad es que le ha costado el trabajo al teniente coronel", dijo Pressman, que aseguró no tener dudas de que es una venganza política, informa Efe.

El 19 de noviembre, en las audiencias previas celebradas en la Cámara de Representantes, Vindman consideró "inapropiado" que Trump hubiera pedido a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara a su rival político, Joe Biden, en una llamada telefónica. "Estaba preocupado por la llamada. Lo que escuché fue inapropiado. Fue inapropiado que el presidente de Estados Unidos exigiera a un gobierno extranjero que investigara a un oponente político", dijo Vindman, en el marco de las pesquisas del impeachment. El experto militar argumentó que consideraba que el entonces fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, y el abogado de Trump, Rudy Guiliani, "promovieron una narrativa falsa" que socavaba la política de EE UU en Ucrania y sobre su posición personal en la Casa Blanca aseguró que los militares sirven al país, y no a "ningún partido político".

Vindman se quejó entonces de los ataques por parte del Gobierno y de Trump a los funcionarios que declaraban en las investigaciones previas al juicio. Tras ser exonerado en el impeachment, Trump afirmó que no estaba "contento" con su asesor. De hecho, el presidente defendió ayer en Twitter su orden: "Las organizaciones de noticias falsas como la CNN o la MSNBC hablan del teniente coronel Vindman como si fuera maravilloso. En realidad, ni le conozco ni he hablado nunca con él ni me he encontrado con él (¡No creo!), pero era muy insubordinado, e informó incorrectamente del contenido de mis perfectas llamadas a Ucrania!. Trump añadió que Vindman obtuvo una evaluación "horrenda" de su superior, que le describió como, según el presidente, "un hombre con problemas de juicio, con problemas a la hora de respetar la cadena de mando y a la hora de filtrar información". "En otras palabras, fuera", escribió en la red social asumiendo que la destitución responde a una orden directa suya.

Horas después del despido de Vindman se conoció el de Sondland, quien aseguró que Trump ordenó mediante Giuliani un intercambio de favores con Ucrania al condicionar la ayuda militar a la apertura en aquel país de una investigación sobre la familia de Biden. "Me informaron de que el presidente tiene la intención de retirarme de manera inmediata como embajador de EE UU en la UE", señaló Sondland en un comunicado.