El socialista Sanders encabeza las encuestas para los 'caucus' de Iowa

El senador socialista independiente Bernie Sanders, que suele votar con los demócratas, ha abierto brecha a la cabeza de las encuestas para los caucus de Iowa del próximo 3 de febrero, la primera cita del maratón de primarias del que saldrá el candidato del partido del burro a la presidencia de Estados Unidos.

Según una encuesta publicada por el diario "The New York Times", Sanders tendría ocho puntos de ventaja sobre el gran candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden. Sanders ha ganado seis puntos en Iowa desde la última encuesta del diario, efectuada en octubre, y ahora consigue un 25 por ciento en intención de voto, frente al 18 por ciento que obtendría el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y el 17 por ciento que lograría Biden, en tercer lugar y estancado desde el último sondeo del "Times".

Otras encuestas hechas en las últimas semanas no ofrecen resultados tan concluyentes, pero también sitúan en cabeza a Sanders. Por ejemplo, la de la CBS, que le da un 26%, frente a un 25% de Biden y un 18% de Buttigieg. Con estos mimbres, el promedio ponderado de la página RCP sitúa a Sanders y Biden en empate técnico (20,6% a 21%) dejando a Buttigieg en el 17,8% y a la senadora demócrata radical Elizabeth Warren en el 16%. Warren recibe un 15% en la encuesta de "The New York Times".

'Impeachment'

Entre tanto, el juicio de 'impeachment' a Trump continúa haciendo ruido pese a no haber sesiones desde el sábado por la mañana. Una grabación a la que ha accedido la cadena ABC confirma que el magnate pidió durante una cena celebrada el pasado año en Washington el cese de la embajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, que se ha convertido en un testigo clave para el "impeachment".

"¡Deshaceos de ella!", afirmó Trump, según ABC. "Sacadla de allí mañana. No me importa. Sacadla mañana. Sacadla, ¿de acuerdo? Hacedlo", reclamó Trump. La existencia del audio fue desvelada el pasado jueves, aunque la grabación no fue hecha pública hasta el sábado por la noche, lo que le ha dado difusión internacional.

Lo más grave es que la grabación revela que a la cena asistieron dos hombres, Lev Parnas e Igor Fruman, colaboradores del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, a los que en varias ocasiones el presidente yanqui ha negado conocer.