La defensa de Trump denuncia que intentan apearlo de la carrera electoral

La narrativa presentada por la acusación demócrata es selectiva y no hace justicia a los hechos. Las pruebas no alcanzan el umbral de la culpabilidad. Y el juicio de impeachment al presidente de EE UU no es más que una "peligrosa" estratagema para subvertir el veredicto de las urnas de 2016 y "evitar que el presidente concurra a las elecciones" de noviembre.

Esos fueron a grandes trazos los argumentos que expusieron ayer, sábado, los abogados de Donald Trump durante la primera jornada del juicio dedicada a escuchar los alegatos de la defensa. Sus letrados plantearon una agresiva estrategia para tratar de desmontar las minuciosas acusaciones esgrimidas en los tres últimos días por los demócratas sobre las maniobras de Trump para obligar a Ucrania a investigar a su principal rival político, Joe Biden. La estrategia no niega los hechos, pero sí los motivos por los que se produjeron. "El presidente no hizo nada malo. Siempre actuó de acuerdo con nuestro interés nacional", dijo el abogado de Trump Pat Cipollone.

La sesión fue de largo la más breve de las cinco celebradas hasta ahora. Duró únicamente dos horas, de las 24 con las que cuenta la defensa para plantear su caso, porque Trump se había quejado de que los sábados son malos para las audiencias televisivas. "Son el valle de la muerte", dijo al inicio de otro atracón tuitero en el que se despachó insultando a los principales fiscales y líderes demócratas: "El mentiroso, tramposo y atractivo Adam 'Morboso' Schiff, el llorica Chuck Schumer, la nerviosa Nancy Pelosi; su líder, más tonta que una piedra, Alexandra Ocasio-Cortez, y toda la izquierda radical, el inoperante Partido Demócrata".

La catarata de insultos fue la respuesta de Trump a la tercera y última sesión protagonizada, el viernes, por los fiscales demócratas, en la que le prodigaron las acusaciones más duras escuchadas hasta ahora en el juicio político de destitución.

El jefe del equipo de fiscales demócratas, el congresista Adam Schiff, cerró, cuando eran las tres de la madrugada del sábado en España, las 24 horas de alegato repartidas en tres días, advirtiendo a los senadores, que forman el jurado del juicio: "Si les gusta o no el presidente es irrelevante. Se trata de la Constitución y de (la) mala conducta (de Trump). Se lo pido. Se lo imploro. Denle a Estados Unidos un juicio justo. Estados Unidos lo merece".

"No respeta al Congreso. No respeta a los representantes del pueblo. Solo obedece a su voluntad. Es un dictador. Esto no se puede permitir", afirmó Jerry Nadler, otro de los siete congresistas demócratas que han actuado como fiscales.

La destitución de Trump es un escenario inimaginable en estos momentos, puesto que los republicanos, que se han mostrado fieles al mandatario y sin fisuras, gozan de mayoría absoluta en una Cámara Alta que requiere de dos tercios para declararle culpable.