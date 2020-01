El juicio a Trump comenzará el martes tras desbloquearlo los demócratas

El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE UU, Mitch McConnell, anunció ayer que el juicio político de destitución ("impeachment") contra el presidente Trump comenzará el próximo martes, día 21, en esa cámara.

El anuncio se produjo anoche, después de que se confirmara que la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes enviará hoy mismo al Senado los cargos aprobados contra el presidente: abuso de poder y obstrucción a la labor del Congreso.

Los demócratas mantenían congelado el proceso desde finales de diciembre con la intención de vencer la negativa republicana a aceptar nuevas pruebas y testimonios contra Trump. Sin embargo, se han visto obligados a ceder tras ver como su maniobra dilatoria era incapaz de extraer la más mínima concesión política de sus rivales.

Pero tampoco Trump se saldrá con la suya. La mayoría conservadora del Senado se opone a que se desestimen de inmediato los cargos, como les ha pedido el presidente esta semana para no dar legitimidad a un proceso que el magnate estima viciado desde un principio.

"En general, nuestros miembros no están interesados en una moción para desestimar las acusaciones. Ambas partes tienen que ser escuchadas", declaró ayer el senador republicano Roy Blunt. Además, varios senadores republicanos están dispuestos a que el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton comparezca ante la Cámara. No son muchos, pero probablemente sí suficientes para que el juicio no sea una absoluta pantomima. Bolton, que se ha mostrado dispuesto a declarar, se desmarcó el pasado verano de las presiones a Ucrania que han desencadenado este juicio.