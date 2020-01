La milicia proiraní pone fin al cerco a la embajada de EE UU en Bagdad

Tras más de 24 horas de asedio a la Embajada de EE UU en Bagdad, los seguidores y miembros de la milicia proiraní Fuerzas de Movilización Popular, integrada principalmente por chiís, decidieron ayer retirarse poniendo fin a una escalada de tensión entre Teherán y Washington tras el bombardeo, el pasado domingo, por parte del Ejército estadounidense de posiciones de esta milicia en territorio de Irak y Siria.

Según "Efe", una fuente del Ministerio del Interior iraquí aseguró que los manifestantes empezaron a abandonar las inmediaciones de la legación diplomática después de que las Fuerzas de Movilización Popular pidieran a sus simpatizantes que acabaran con la protesta "por respeto a la decisión del Gobierno iraquí, que así lo ordenó, y para preservar el prestigio del Estado". La fuente, que pidió mantener el anonimato, aseguró que las pocas personas que quedaban frente a la embajada se encontraban desmontando las tiendas de campaña que levantaron el martes, cuando amenazaron con permanecer en el lugar de forma indefinida para protestar por los ataques de EE UU, que se saldaron con la muerte de 25 miembros del grupo.

Al levantar el cerco, la milicia proiraní optó por no seguir elevando la tensión después de que cientos de manifestantes consiguieran irrumpir en una parte del complejo de la embajada y quemar algunas de sus instalaciones.

El presidente iraquí, Barham Saleh, denunció el asalto a la legación y consideró que suponía "un duro golpe para los intereses del país", mientras que el primer ministro, Abdel Abdul Mahdi, prometió evitar cualquier ataque a las representaciones extranjeras y castigar de forma severa a sus autores. No obstante, Mahdi no se libró de la reprimenda del presidente Trump, quien le recordó la "necesidad de proteger al personal e instalaciones estadounidenses en Irak". Al mismo tiempo, el secretario de Defensa de EE UU, Mark Esper, anunció el envío de "fuerzas adicionales" para apoyar al personal de la embajada en Irak. Trump advirtió a Irán ante cualquier protesta futura. "Pagará un alto precio. Esto no es una advertencia, es una amenaza", tuiteó el mandatario.