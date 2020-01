Corea del Norte e Irán coinciden en intensificar la presión nuclear sobre Estados Unidos

El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo ayer que no ve razón para mantener la moratoria autoimpuesta por Piongyang sobre pruebas nucleares y de misiles de largo alcance para favorecer el diálogo con Estados Unidos y advirtió que desplegará pronto una "nueva arma estratégica". El anuncio llegó el mismo día en que el presidente iraní, Hasan Rohaní, insistiera en exigir a los estadounidenses que salgan de "la vía errónea" por la que ha optado en el tema del acuerdo nuclear, redoblando la presión internacional al Ejecutivo de Donald Trump.

En su discurso para concluir la quinta reunión plenaria del actual Comité Central del Partido de los Trabajadores, Kim aseguró que no ve razón para preservar la medida activada por Piongyang desde 2018 sobre este tipo de pruebas de armas de destrucción masiva, ante lo que considera una falta de propuestas por parte de Washington.

Las palabras de Kim, pronunciadas en la cuarta y última sesión del plenario celebrada el martes y reproducidas ayer por la agencia estatal KCNA, suponen un importante revés para las atascadas negociaciones sobre desnuclearización.

No obstante el mariscal norcoreano, que este año optó por no pronunciar un discurso de Año Nuevo en favor de que la propaganda publicara su alocución en la asamblea, no cerró completamente la puerta al diálogo al decir que Piongyang potenciará su capacidad nuclear dependiendo de la "futura actitud de Estados Unidos" hacia su país.

Kim afirmó que Washington ha respondido a la moratoria del régimen con ejercicios militares llevados a cabo conjuntamente con Seúl y con nuevas sanciones. "Bajo semejantes condiciones, ya no hay fundamento para nosotros en lo que se refiere a mantener este compromiso unilateral (de suspender pruebas de armas) durante más tiempo", aseguró ante las elites del partido único norcoreano. "Los actos hostiles y la amenaza nuclear contra nosotros van en aumento", advirtió Kim, quien aseguró que "el mundo será testigo de una nueva arma estratégica que estará en posesión de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) en un futuro cercano". Con esta "nueva arma estratégica" Kim se estaría refiriendo probablemente a un nuevo tipo de misil balístico de alcance intercontinental (ICBM).

Por su parte, Rohaní reclama a Trump que reconozca su error al retirarse del acuerdo nuclear. "Cuando regresen desde el punto donde comenzaron la trama, nosotros también estaremos listos, tienen que volver al primer punto donde pisaron los compromisos y decir que se equivocaron respecto a la nación iraní", dijo el mandatario persa en alusión a Estados Unidos. El objetivo de las sanciones y presiones impuestas es "quebrar la grandeza de la nación de Irán" y obligar a los iraníes "a rendirse ante los deseos de Washington" , afirma Rohaní.